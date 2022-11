Sognare ex fidanzato: cosa vogliono dire i sogni in cui compare nuovamente una propria ex fiamma o un ex importante.

Sognare un ex fidanzato non è raro. Anzi, può capitare spesso di essere raggiunti, all’interno dei nostri sogni, da persone con cui nella vita quotidiana abbiamo chiuso, ma che hanno lasciato comunque un‘impronta importante dentro di noi. Se ti è successo, quindi, non allarmarti. Non vuol dire che vorresti per forza tornare con lui o con lei, anzi spesso il significato è completamente diverso! Per fare chiarezza, proviamo a scoprire insieme cosa ci dice la psicologia per quanto riguarda i sogni che hanno protagonista una nostra vecchia fiamma.

Cosa vuol dire quando sogni il tuo ex?

Sognare la ex fidanzata o l’ex fidanzato è qualcosa che può capitare, e anche di rado. Anzi, è molto frequente e del tutto normale, soprattutto quando non è passato molto dalla rottura. Ma anche dopo tanto tempo può capitare di incontrare di nuovo, almeno nei sogni, un ex partner. Non è questione di nostalgia, però, o almeno non solo. In questo caso la persona rappresenta infatti di solito una proiezione mentale che può permetterci di prendere coscienza di un determinato problema.

coppia ragazza abbraccio

Insomma, potrebbe trattarsi di un modo per metabolizzare una rottura difficile, o per comprendere qualche problema che ci sta affliggendo ma che non riusciamo ad accettare consciamente. Sono quindi diversi i significati che un sogno del genere può assumere. Tra i tanti, è possibile riuscire a isolarne cinque tra loro molto differenti. Guardiamoli insieme più nel dettaglio.

I significati degli ex nei sogni

Il primo e più banale dei significati è che tu possa avere ancora dei sentimenti irrisolti per lui o per lei. Con ciò non vuol dire che sei ancora innamorata, ma che non sei riuscita del tutto ad accettare la rottura o le modalità con cui è avvenuta. Magari non consideri ancora una storia chiusa, oppure fai fatica ad accogliere la fine di una relazione anche se necessaria.

Quando questo sogno ti viene a trovare dopo aver già iniziato una nuova storia, magari importante, il significato è però diverso. Potrebbe infatti essere un segnale inconscio di una tua paura di poter ripetere gli errori che hanno portato alla fine della precedente storia. Vero che ogni relazione è diversa e ha determinate dinamiche uniche, tuttavia il tuo subconscio vuole metterti in guardia: non commettere più quegli errori!

Se il significato si ricollega invece a un sentimento di nostalgia, comunque potrebbe non essere il tuo vecchio partner a mancarti, bensì la tua vecchia vita, o la vita che avevi con lui e con lei. In questo caso la persona non diventa altro che un simbolo di un periodo che magari ti è rimasto nel cuore, nonostante il dolore e la sofferenza.

Come abbiamo detto, spesso però capita che l’ex non sia altro che una proiezione di sé, o di una parte di sé. In questo caso potrebbe voler dire che stai trascurando qualcosa che amavi, o che non ti stai prendendo abbastanza cura di te. Meglio quindi leggere questi segnali e interpretarli per cambiare qualcosa, così da poter raggiungere nuovamente la felicità.

Tuttavia, specialmente quando la rottura è avvenuta con risentimento, il tuo ex potrebbe diventare quella parte di te che proprio non sopporti e fai fatica ad accettare. In questo caso la nostalgia non c’entra nulla, ed è necessario che tu faccia un’autoanalisi per poter capire come migliorare la tua relazione con te stessa, prima di poterti dedicare davvero agli altri.

