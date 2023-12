Il significato della canzone Crush di Maria Tomba, l’inedito presentato dalla cantante durante la semifinale di X Factor 2023.

La semifinale di X Factor 2023 è servita non solo a decretare i quattro finalisti, ma anche a scoprire gli inediti dei protagonisti di questa edizione del talent. Protagonisti tra cui spicca Maria Tomba, la cantante protagonista all’interno del team Fedez. Un’artista di grande talento che utilizzato il penultimo appuntamento del talent per lanciare la sua hit, Crush.

Andiamo a scoprire il significato del testo di questo brano, destinato a far spiccare il volo alla carriera di un’artista molto promettente e pronta a seguire le orme di altre grandi stelle di X Factor, come Beatrice Quinta o la stessa Francesca Michielin.

Crush di Maria Tomba: il significato della canzone

Il momento della scoperta degli inediti è da sempre uno dei più importanti nel talent di Sky. In una serata i ragazzi si giocano buona parte del loro futuro. Riuscire a farsi apprezzare con le proprie canzoni dal pubblico è infatti il vero lasciapassare per la conquista del successo anche quando le telecamere si spengono. E da questo punto di vista Maria Tomba sembra aver pescato un vero jolly dal proprio mazzo.

Maria Tomba

Con Crush la giovane artista cerca infatti di raggiungere subito di diventare virale. Il brano in questione è ispirato a un’esperienza vissuta realmente da Maria in una delle tante serate milanesi della sua vita, dopo essersi trasferita nella città meneghina per stabilirsi in un convitto di suore.

Nonostante il coprifuoco imposto dalle regole monacali, la cantante ha deciso di regalarsi un drink in più, e proprio mentre era in un locale a sorseggiare il suo cocktail si è trovata fulminata da due occhi che la fissavano, due occhi affascinanti che le hanno fatto scattare, immediata, la crush, quel colpo di fulmine che ti prende e non ti lascia, fatto di film mentali e infatuazioni non ricambiate.

Un’esperienza in cui tutti possono riconoscersi, perché a chiunque è capitato d’innamorarsi, in una notte, di un perfetto sconosciuto, salvo poi scoprire che quell’esperienza così intensa scompare solitamente nel giro di poco tempo, trasformandosi solo in un piacevole ricordo di un qualche attimo da raccontare.

Crush di Maria Tomba: il testo della canzone

Rincorro la metro e la perdo, peccato, era l’ultima c’est la vie.

La suora mi ha detto: “Le porte al convento si chiudono alle 11”.

Ho sempre sentito parlare di questa movida del venerdì,

entro dentro un locale e vado a prendere un drink…

