La casa della famosa serie tv Sex Education è stata messa in vendita: il proprietario ha deciso di disfarsene e chiede una cifra folle.

La famosa serie tv Sex Education, che ha riscosso un gran successo fin dalla prima stagione, presenta diversi luoghi iconici. Uno di questi è lo chalet rosso con vista sul fiume. Il proprietario della dimora ha deciso di metterla in vendita: la cifra, neanche a dirlo, è folle.

Sex Education: in vendita lo chalet della serie tv

Buone notizie per i fan di Sex Education che hanno anche un ricco conto in banca: lo chalet della famosa serie tv è in vendita. La grande dimora rossa, che nella finzione appartiene ad Otis e Jean, rispettivamente interpretati da Asa Butterfield e Gillian Anderson, si trova a Symonds Yat vicino a Ross-on-Wye, nell’Herefordshire.

Costruito nel 1912 come semplice capanno per la pesca al salmone, nel corso degli anni lo chalet ha subito diverse ristrutturazioni. L’attuale proprietario l’ha acquistato nel 2002, quando si trovava in pessime condizioni strutturali. L’ha completamente ristrutturato, aggiungendo anche la sala da pranzo nel giardino d’inverno e una cucina su misura in legno.

Lo chalet di Sex Education è suddiviso su tre piani. Tutti i pavimenti sono in parquet e ogni ambiente è curato fin nei minimi dettagli. Stufe a legna (ben cinque), soffitti alti e porte finestre che si aprono sui balconi terrazzati. Non solo, la proprietà vanta anche un forno a legna esterno, un bagno caldo svedese, un garage indipendente, un posto auto coperto con depositi di tronchi e un’area parcheggio.

Quanto costa The Chalet Symonds Yat East?

Lo chalet di Sex Education vanta viste mozzafiato sul bosco e sul fiume Wye, nonché un accesso pedonale per raggiungere facilmente le sponde. Considerando la metratura della dimora, la cura nei dettagli degli interni e l’ambiente circostante la cifra di vendita non poteva che essere stellare. Il proprietario per la cessione dell’immobile, chiamato The Chalet Symonds Yat East, chiede 1,5 milioni di sterline. In mancanza di denaro, sappiate che, in attesa che qualcuno lo acquisti, il padrone lo affitta durante i periodi in cui non ci sono set impegnati con le riprese.