Ricordate il tutù che Carrie Bradshaw indossa nella sigla di Sex and the City? Il capo iconico verrà battuto all’asta: ecco quando.

La iconica Carrie Bradshaw, personaggio di Sex and the City interpretato dalla bravissima Sarah Jessica Parker, aveva una vera e propria passione per i capi di abbigliamento in tulle. Tra questi c’è anche il tutù che ha indossato nella sigla della serie. I fan saranno ben contenti di sapere che l’outfit sta per andare all’asta.

Sex and the City: il tutù di Carrie Bradshaw va all’asta

Quanti amano Sex and the City ricorderanno senz’altro il tutù che Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, indossa nella sigla. Considerato un vero e proprio pezzo della storia della televisione, il capo d’abbigliamento verrà battuto all’asta Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion di Julien’s.

Una gonna in tulle bianca di tre strati con cintura di raso e foderata in spandex, abbinata ad un tank top rosa confetto. Un look unico, che Carrie Bradshaw ha reso iconico. D’altronde, nelle sei stagioni di Sex and the City, il personaggio interpretato dalla Parker ha dimostrato di amare alla follia outfit di questo tipo.

L’asta Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion di Julien’s andrà in scena giovedì 18 gennaio 2024 e il tutù della famosa serie tv è uno dei pezzi di punta. Si stima che il capo di abbigliamento possa raggiungere un prezzo di 12.000 dollari.

Conoscete la storia del tutù di Carrie Bradshaw?

In un primo momento, nella sigla di Sex and the City Carrie Bradshaw avrebbe dovuto indossare un abito firmato Marc Jacobs. Poi, la costumista Patricia Field si è imbattuta per caso in questo tutù. Stava facendo shopping a Midtown Manhattan, quando una cesta “tutto a cinque dollari” ha attirato la sua attenzione. Considerandolo “stravagante, avventuroso e inaspettato” proprio come il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, Patricia l’ha portato sul set.

E’ per questo che il tutù di Sex and the City non presenta né brand né taglia. L’aneddoto, davvero singolare, è stato raccontato dalla costumista nel suo libro Pat in the City: My Life of Fashion, Style, and Breaking All the Rules (2023).