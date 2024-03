Nuovo round della nota “battaglia” tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. La giornalista ha punzecchiato il rapper per alcune uscite.

Che il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Fedez non sia mai stato ottimo era ben noto. E allora ecco che, dopo qualche tempo, la giornalista è tornata a punzecchiare il rapper per alcune uscite social non troppo felici, almeno a detta della donna. La giudice di Ballando si è stupita delle lamentele del cantante in merito all’interesse della stampa per la sua nuova routine “da single”…

Selvaggia Lucarelli punge Fedez

Selvaggia Lucarelli

Negli ultimi giorni, con la crisi tra i Ferragnez diventata ormai apparentemente insanabile, la stampa italia si è concentrata ad analizzare la situazione del rapper visto che la moglie e i due figli sono andati insieme a Dubai, “lasciandolo” a Milano.

Proprio Federico si era lamentato della forte attenzione nei suoi confronti facendo notare che ogni sua storia social diventata “una notizia” o “un articolo”.

In questo senso, la Lucarelli ha punzecchiato proprio il rapper. Il motivo? Secondo la sua teoria è lui in primis che fa di tutto per far parlare di sé.

“Oddio povero è infastidito dalla stampa”, ha scritto Selvaggia in una delle varie stories Instagram dedicate a Federico. “Lui che non lancia tutti i giorni delle esche alla stampa (che abbocca, chiaro)”.

In un’altra storia, la giornalista ha sottolineato: “Povero, ma da dove le prende la stampa tutte queste notizie sulla sua vita da Cinepanettone?”.

La risposta nella storia successiva dove la donna ha mostrato come il rapper, anche di recente, abbia fatto parlare per il suo nuovo acquisto: un’auto spettacolare, una Ferrari Roma, la prima presente in Italia.

La nuova “vita” da single di Fedez

A proposito della nuova “vita da single” di Fedez, il rapper si è allontanato dalla famosa casa Ferragnez e ha comprato una nuova dimora.

A Oggi, il rapper aveva di recente spiegato anche di come gli piaccia fare ritorno nella sua casa di quando era piccolo a Rozzano: “Mi piace tornare nella mia vecchia casa con i miei figli: voglio che sappiano da dove vengo. Qui ho tutta la mia famiglia: Leone e Vittoria incontrano i cugini, gli zii e i nonni”, ha detto facendo riferimento alla villetta a schiera nel quartiere Valleambrosia.

Di seguito anche un recente post Instagram del rapper alla festa di Vittoria: