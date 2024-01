Coinvolta in polemiche sul web dopo il noto fatto di cronaca sulla ristoratrice trovata morta, Selvaggia Lucarelli ha deciso di lasciare X.

Una vera e propria tempesta mediatica si sta scatenando su Selvaggia Lucarelli. La giornalista e noto volto della tv è stata accusata in vario modo di aver giocato, in un certo senso, un ruolo nella nota vicenda di cronaca legata alla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, titolare di una pizzeria che si era ritrovata a rispondere ad una recensione negativa di un utente che, per alcuni, era falso al solo scopo di creare attenzione sul locale. Il volto tv ha deciso di replicare a tono su X, ex Twitter, annunciando il suo addio, momentaneo dal social.

La riflessione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli

“Nel trasferirmi per un po’ solo su Instagram lascio alcune riflessioni”, ha esordito nel suo post su X la Lucarelli. “La prima è che ancora nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce scaricare le colpe più genericamente sui social brutti e cattivi […]”.

“Seconda riflessione. Da giorni i giornali soprattutto di destra parlano di METODO ricorrente, di cattiveria costante bla bla […]”, ha aggiunto facendo riferimento alle critiche e alle accuse ricevute da più fronti nei suoi confronti.

Dopo aver preso posizione anche sulle idee del compagno, Lorenzo Biagiarelli, anche lui coinvolto in un certo senso, in questa bufera, la brava Selvaggia ha proseguito: “[…] Si è poi detto che il debunking non lo deve fare chi non è giornalista. Qui però il non giornalista è forse l’unico ad aver scritto una cosa vera, con parole misurate e chiamando la signora per verificare . E poi, se i social sono roba diversa dal giornalismo, come mai il giornalismo attinge tutti i giorni dai social e a mani basse?”.

“[…] Chiudo dicendo che essere associati a suicidi con questa facilità SUI GIORNALI e questa goduria generale potrebbe uccidere molto più che una critica per aver raccontato una bugia, ma alla fine se mai si ammazzasse qualcuno si potrebbe sempre dare la colpa ai social. Gli unici, in questo caso, che avevano raccontato la verità”.