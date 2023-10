Vi presentiamo una selezione di scioglilingua con la r: alcuni perfetti anche per i bambini, mentre altri sono soprattutto per gli adulti.

Avete mai provato a trascorrere una serata con gli amici divertendovi con gli scioglilingua con la R? Non vi preoccupate se ci sono anche i bambini: abbiamo preparato una selezione di frasi adatte ai più piccoli e altre perfette per i grandi. Non dovete fare altro che mettervi alla prova.

Gli scioglilingua con la R più divertenti di sempre

Gli scioglilingua non sono solo divertenti, magari per trascorrere una serata tra amici o con i bambini, ma sono anche molto utili come esercizi ‘vocali’ e mnemonici. Tra quelli più gettonati, ovviamente, ci sono quelli con la R. Si tratta di una consonante terribile, che fa cadere in errore anche la ‘lingua’ più veloce e allenata. Pronunciare brevi frasi come ‘ramarro marrone’, ad esempio, è facile se si scandiscono le due parole con lentezza. Appena il ritmo accelera, però, si scivola facilmente nella confusione. Gli scioglilingua con la R sono utili anche per contrastare la R moscia, un difetto di pronuncia da qualcuno amato e da altri odiato. Di seguito, i proponiamo una serie di frasi facili con cui potete mettervi alla prova:

Pure Pelé partì per il Perù però perì per il purè.

Una rana nera e rara sulla rena errò una sera.

Sopra quattro rossi sassi quattro grossi gatti rossi.

Era proprio un obbrobrio quel brutto bruco bruno.

Tigre intriga tigre.

Tre tigri contro tre tigri

Stanno stretti sotto i letti sette spettri a denti stretti.

Ho visto nel verde un ramarro marrone.

Tre stecchi secchi in tre strette tasche stanno.

Remo rema sul Reno con remi di rame.

Rrrr! Come corre il carro di Renato. Rrrr! Rapidi rombano Roberto e Riccardo in moto.

Due tazze strette in due strette tazze.

Nel muro c’è un buco e un bruco nel buco scaccia il bruco e tura il buco.

Scioglilingua con la R un po’ più difficili

Gli scioglilingua con la R elencati sopra sono adatti anche per i bambini. Quelli che vi proponiamo di seguito, invece, sono un po’ più difficili. Attenzione, questo non significa che i bimbi non possano essere invitati o invogliati a partecipare.