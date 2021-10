Nelle ultime ore sono scattate denunce in tutte le province d’Italia.

Sarebbero state sottratte delle chiavi che consentono la generazione del Green pass europeo. Questa la denuncia del Codacons che stamani ha lanciato l’allarme in tutte le procure d’Italia. La truffa è stata sventata grazie al ritrovamento di un green pass intestato ad Adolf Hitler.

Tramite la sottrazione delle chiavi sarebbero stati creati programmi ad hoc in rete per generare green pass falsi. Tutti i falsi pass creati con le chiavi sarebbero stati annullati in mattinata e, al momento, è in corso un’analisi più approfondita della situazione.

Certificazioni illegittime

La situazione sta lentamente degenerando. Mentre in Inghilterra e in altri Paesi europei i casi di Covid-19 sono in aumento, il controllo sui green pass sfugge di mano. Nel frattempo si stanno moltiplicando le manifestazioni no vax e no green pass nelle piazze di tutta Italia.

Proprio ora che si profila l’urgenza della terza dose di vaccino, la situazione sembra farsi sempre più intricata. Gli strumenti che dovrebbero garantire il controllo della pandemia vengono boicottati, e questo non è un bene. La diffusione di green pass falsi potrebbe precludere la ripresa post-pandemica e aggravare l’emergenza sanitaria.

In Italia le certificazioni illegittime risultano essere quasi 400.000 tra esenzioni e certificati medici.