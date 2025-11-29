Tredici Pietro: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Tredici Pietro: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena nei club d’Italia.

Considerato uno dei rapper più amati e promettenti della nuova generazione, Tredici Pietro è riuscito a costruirsi una carriera del tutto separata da quella del padre Gianni Morandi. L’artista sta per dare il via al suo tour 2025, dedicato all’ultimo album Non guardare giù: scopriamo tutte le date dei concerti e la scaletta delle canzoni.

Tredici Pietro, le date del tour 2025

All’anagrafe Pietro Morandi, Tredici Pietro è pronto per esibirsi in alcuni dei club più esclusivi del Paese. Il tour 2025 del rapper bolognese prevede pochi concerti, ma assicura 60/70 minuti di buona musica. Le tappe sono anche un’occasione per presentare ai fan i brani dell’ultimo album Non guardare giù, uscito lo scorso aprile.

La data zero è fissata per il 5 dicembre presso l’Estragon di Bologna, mentre la tappa conclusiva lo vedrà esibirsi ai Magazzini Generali di Milano. Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Tredici Pietro:

5 dicembre – Estragon, Bologna;

6 dicembre – Hacienda, Roma;

8 dicembre – Magazzini Generali, Milano;

9 dicembre – Magazzini Generali, Milano.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Tredici Pietro presenterà ai fan il suo ultimo album Non guardare giù. Con lui, sul palco, ci saranno Fudasca al basso, Sedd ai synth, Andrea Palmeri alla batteria e Matteo Cantagalli a tastiere e chitarra. Ecco quale sarà la scaletta: