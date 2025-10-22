Carl Brave: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Carl Brave: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Tutto pronto per il tour 2025 di Carle Brave. Dopo il lancio del disco Notti Brave Amarcord, uscito lo scorso aprile, l’artista romano si esibirà in giro per l’Italia, regalando ai fan due ore di buona musica. Scopriamo le date dei concerti, le location e la scaletta.

Carl Brave, le date del tour 2025

Carl Brave è pronto per girare l’Italia con il suo Notti Brave Amarcord Tour 2025. L’artista romano, all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, si esibirà nei concerti con una scaletta che di certo verrà apprezzata dai fan. La data zero è fissata per il 16 ottobre presso la Casa della Musica Federico I di Napoli, mentre la tappa conclusiva è programmata per il 27 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Carl Brave:

16 ottobre – Casa della Musica Federico I, Napoli;

17 ottobre – Eremo Club, Molfetta;

23 ottobre – Hall, Padova;

24 ottobre – Estragon, Bologna;

29 ottobre – Teatro Concordia, Venaria Reale (TO);

30 ottobre – Fabrique, Milano;

12 novembre – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;

27 novembre – Palazzo Dello Sport, Roma.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Carl Brave porterà in scena i suoi più grandi successi e alcuni nuovi pezzi dell’ultimo disco Notti Bravi Amarcord. Ecco quale sarà la scaletta: