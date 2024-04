Vi presentiamo la scaletta dei concerti 2024 dei The Kolors: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Un ragazzo una ragazza, i The Kolors danno il via al tour che toccherà non solo l’Italia ma anche l’Europa. Vediamo tutte le date della tournée e la scaletta delle canzoni che la band capitanata da Stash Fiordispino porterà in scena.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Di seguito, la scaletta delle canzoni del tour dei The Kolors:

Intro I Don’T Give A Funk

Chemical Love

Non È Vero

Everytime

Mal Di Gola

Frida

La Genesi Del Tuo Colore con Irama (probabilmente verrà sostituita negli altri concerti)

Me Minus You

Blackout

Come Le Onde / Comfortably Numb

Intro Assenzio

Assenzio

I Pe’ Me, Tu Pe’ Te con Geolier (probabilmente verrà sostituita negli altri concerti)

Cabriolet Panorama

Why Don’T You Love Me

Medley Ti Amo / Tu / Gloria con Umberto Tozzi (probabilmente verrà sostituita negli altri concerti)

Pensare Male

Un Ragazzo Una Ragazza

Italodisco

Finale In The Flesh

The Kolors, le date del tour 2024

Il 3 aprile, i The Kolors hanno dato il via ai concerti 2024. La prima tappa ha visto la band capitanata da Stash Fiordispino debuttare al Forum di Assago di Milano. Gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno registrato il tutto esaurito, regalando ai fan uno spettacolo unico, con ospiti tre big della musica italiana: Umberto Tozzi, Geolier e Irama. Di seguito, tutte le date nazionali e non:

28 maggio – Silk Factory Studio, Tbilisi (Georgia)

26 giugno – Cavea Parco Della Musica, Roma

11 luglio – MSF Moon & Stars Festivals, Locarno (Svizzera)

20 luglio – Summer Festival, Mirano (VE)

27 luglio – Granatos Live Festival (Lituania)

10 agosto – Parco Gondar, Gallipoli (LE)

15 agosto – Portorose (Slovenia)

17 agosto – Arena della Regina, Cattolica

28 settembre – PGE Narodoway Stadium, Varsavia (Polonia)

28 novembre – Zauberpark, Zurigo (Svizzera)

30 novembre – Theatre Royal, Mons (Belgio)

2 dicembre – Studio Foce, Lugano (Svizzera).

A questi concerti, i The Kolors hanno aggiunto altre 5 date nel 2025: