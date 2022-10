Ogni giorno le persone cercano di apparire meglio di ieri: un bell’aspetto può essere la chiave del successo.

Un sorriso bianco come la neve caratterizza lo stato di salute del corpo, così tante persone pensano allo sbiancamento dei denti a casa.

I prodotti più efficaci, se usati correttamente, non danneggiano lo smalto e permettono di ottenere la tonalità desiderata. È importante ricordare che una visita da un dentista è d’obbligo prima di utilizzare qualsiasi sistema di sbiancamento dentale. Solo una selezione individuale di agenti sbiancanti consentirà al sorriso di essere bianco come la neve e i denti sani.

Attualmente l’odontoiatria offre numerosi trattamenti volti a schiarire lo smalto e restituirne il colore bianco. Sfortunatamente, si tratta di trattamenti molto costosi, motivo per cui i preparati per lo sbiancamento domiciliare appositamente sviluppati come strisce sbiancanti, dentifricio, polveri o gel stanno diventando sempre più popolari e consentono di ottenere risultati soddisfacenti e paragonabili a quelli raggiunti negli studi dentistici. Per tutti coloro che si pongono la domanda: quale preparato sbiancante per denti scegliere, abbiamo preparato una lista dei prodotti più efficaci che sono disponibili sul sito del negozio online https://makeup.it/

Dentifricio

Ci sono molte marche sul mercato. Tutti differiscono per composizione, efficienza e durata del risultato finale. Qualsiasi dentifricio sbiancante funziona secondo il principio di influenzare lo smalto dei denti con l’aiuto di componenti speciali. Il risultato di ciò è lo schiarimento di uno o più toni. Allo stesso tempo, i principi attivi dissolvono le macchie di pigmento, rimuovendo la placca scura dai denti. In alcune formule, i componenti abrasivi (ossido di silicio, fosfato bicalcico) sono usati come agenti sbiancanti, in altri, prodotti chimici (ad esempio, perossido di idrogeno).

Strisce sbiancanti

Uno dei migliori prodotti per lo sbiancamento dei denti, che non poteva mancare da questa lista, sono le strisce sbiancanti. È una pratica forma che prevede l’applicazione del prodotto sull’arcata dentale. Dopo un’ora di utilizzo di una striscia con una sostanza speciale, i denti diventano di qualche tono più bianchi. Possono avere un’azione delicata, standard, potenziata. La maggior parte di essi contiene perossido di idrogeno che, trasformandosi in ossigeno atomico, favorisce la scomposizione dei pigmenti. Ci sono anche strisce sbiancanti con carbone attivo, olio di cocco e acido citrico. Sono più delicati sullo smalto e sono adatti ai denti sensibili. Vale la pena notare che alcune caratteristiche dello smalto non permettono di ottenere lo schiarimento desiderato, quindi è importante una consultazione preliminare con un dentista.

Collutorio

Viene utilizzato come prodotto aggiuntivo per l’igiene orale. Innanzitutto, il collutorio ha lo scopo di sbiancare i denti in luoghi difficili da raggiungere. Grazie alla presenza di ossigeno attivo nella composizione, questo diventa possibile. Distrugge bene la placca formata dal mangiare e schiarisce gradualmente l’oscuramento. La prevenzione dalla formazione del tartaro è fornita dal fluoruro di sodio che aiuta anche a rafforzare lo smalto.

Il prodotto sbianca bene e abbastanza velocemente, ma ha uno svantaggio significativo – è piuttosto duro, il che lo rende pericoloso per le gengive sensibili.

Polvere sbiancante

Molte persone che hanno a cuore la propria salute hanno recentemente buttato via i dentifrici moderni pieni di “chimica” dannosa. Il fluoro, la glicerina e altri ingredienti sono tutt’altro che benefici per lo smalto e le gengive. La polvere è una certa combinazione di ingredienti naturali, grazie alla quale è possibile ottenere un risultato eccellente quando ci si lava i denti. Qualcuno considera la polvere il miglior sbiancante per denti. Con il suo aiuto è possibile sbiancare lo smalto anche per i forti fumatori e gli amanti del caffè.

Matita sbiancante

È un rimedio efficace con un risultato duraturo. La matita è compatta e facile da usare. La consistenza del gel è densa, il che ne elimina il deflusso e il danno alla mucosa. Il gel contiene perossido di carbammide non aggressivo. I denti devono essere asciutti prima dell’uso. Il gel si asciuga in 1 minuto. Inoltre, non è necessario risciacquare. Questo prodotto sbiancante rinfresca la bocca, ossigena lo smalto e schiarisce i denti.

