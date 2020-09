View this post on Instagram

Volevo fare una foto seria per raccontarvi tutte le emozioni che mi stanno letteralmente travolgendo in questo periodo… ma come vedete ho iniziato a ridere! In realtà dietro questo sorriso si nascondono mille emozioni: Ansia, impazienza, Ansia, agitazione…ho già detto Ansia? Ma anche gioia, felicità, orgoglio, felicità e soprattutto felicità. 😊 Si, tanta felicità! Quella che fino a ora credevo di avere conosciuto ma che in realtà solo oggi so cosa vuol dire davvero. Si, Sara oggi è grata alla vita e piange di felicità. Sara oggi è davvero felice, tutto qui. @francescofedato19 ❤️ #me#mamy#pregnant