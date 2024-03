Avrebbe festeggiato oggi 91 anni Sandra Milo. La famiglia l’ha voluta ricordare con un dolcissimo messaggio condiviso sui social.

Il 29 gennaio 2024, Sandra Milo ha lasciato questo mondo portando una grossa tristezza a tutto il suo pubblico e, ovviamente, soprattutto alla sua famiglia. Nella giornata odierna, la donna avrebbe compiuto 91 anni e, per questa ragione, i suoi cari l’hanno voluta ricordare con un lungo e dolce messaggio sui social.

Sandra Milo, il ricordo della famiglia

Sandra Milo

“Oggi sarebbero stati 91 ma non deve essere il tempo delle lacrime, deve essere quello del sorriso perché è come se Sandra fosse ancora qui tra noi”. Sono queste alcune delle parole usate dalla famiglia della Milo per ricordare la splendida e compianta attrice.

“La sua risata argentina risuona ancora nelle orecchie, i suoi saggi consigli sono un insegnamento prezioso e le sue parole buone sono balsamo per il cuore”, è andato avanti il messaggio.

E infine: “Auguri donna, artista, ma prima di tutto madre eccezionale”.

La splendida dedica della famiglia della Milo ha colto nel segno e scatenato moltissime reazioni. In parecchi hanno voluto lasciare un commento, un ricordo o anche solo una emoticon per una donna che ha sicuramente caratterizzato la storia dello spettacolo e del cinema italiano. “Ci manchi”, il pensiero comune che emerge dai vari commenti.

Di seguito anche il recente post Instagram della famiglia della compianta attrice:

La malattia fulminante

Nel giorno del funerale della Milo, suo figlio Ciro aveva avuto modo di parlare con la stampa. In particolare l’uomo aveva sottolineato gli ultimi giorni vissuti dalla madre: “Da giorni non dormo, le sono stato vicino fino all’ultimo, le ho tenuto la mano come avrebbe voluto. Era quello che avrebbe voluto. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente, capiva e riconosceva le persone”.

Tra i passaggi più toccanti, quello legato alla malattia: “Tutto è successo da un momento all’altro. Siamo andati per fare delle visite di tutt’altro genere per i suoi problemi all’anca ed è uscita fuori questa malattia fulminante, nonostante non abbia mai fumato in vita sua”.