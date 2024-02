Ferite che resteranno per sempre, ma anche una consapevolezza diversa: Samantha De Grenet si racconta tra tumore e famiglia.

Oggi sorride, ma in passato le cose non sono state facili per lei. Intervistata da Gente, Samantha De Grenet ha ripercorso alcuni momenti davvero difficili vissuti. In modo particolare quello della scoperta del tumore. Un qualcosa che l’ha cambiata, non solo fisicamente.

Samantha De Grenet e la scoperta del tumore

Samantha De Grenet

Ci sono dei momenti nella vita di tutti noi che ci cambiano. In tal senso, quello decisivo per Samantha De Grenet è arrivato nel 2018, in estate, quando per caso ha scoperto di avere un tumore. A Gente, la donna ha raccontato: “Ero a fare un fine settimana con un’amica quando, spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno. Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta: tumore al seno destro, da operare subito”.

La paura è stata l’emozione principale che l’ha accompagnata fino al giorno dell’intervento: “Ero terrorizzata di lasciare orfano mio figlio Brando, mio marito da solo, così come i miei genitori. Ricordo che mi chiudevo in bagno a piangere per non farmi vedere. Avevo molta paura, prima dell’intervento tremavo”. ha spiegato la donna.

L’accettazione e la “fortuna”

Dopo aver raccontato la sua trasformazione, anche fisica, a causa delle cure, la bella Samantha ha riconosciuto di essere stata molto fortunata.

“Il tumore era circoscritto e non aveva toccato i linfonodi. Ho fatto una quadrantectomia e, in sala operatoria, ho avuto la possibilità di avere, oltre all’oncologo, anche un chirurgo plastico che ha sistemato il seno operato e, per pareggiarli, ha ridotto l’altro. Poi ho fatto la radioterapia. Me lo ripeto spesso: nella sfortuna sono stata fortunata. Oggi sono qui che lo racconto, e questa è la cosa più importante”.

