Permesso premio per Salvatore Parolisi condannato per l’omicidio di Melania Rea. L’uomo ha parlato in tv per la prima volta.

Si torna a parlare del caso Melania Rea, la donna ammazzata nel bosco di Colle San Marco, nel Teramano, il 18 aprile 2011. Il marito, Salvatore Parolisi, secondo l’accusa, mise fine alla sua vita con 35 coltellate. L’uomo è stato condannato in via definitiva nel 2016 a 20 anni di reclusione. In queste ore un permesso premio per lui che è stato intercettato dalle telecamere di Chi l’ha visto?.

Salvatore Parolisi, le parole a Chi l’ha visto?

Michele Rea

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 5 luglio in prima serata di Chi l’ha visto? ci saranno le prime parole in tv di Parolisi che è stato intercettato dal programma all’uscita dal carcere dove ha scontato fin qui 12 dei 20 anni di condanna.

L’uomo ha potuto usufruire di un permesso premio e ha detto: “Sarà dura, perché col mio nome è così, poi ci sono pregiudizi”.

Anche a seguito di tale permesso, il fratello di Melania, Michele, ha voluto dire la sua ribadendo che Parolisi si dirà nuovamente innocente: “In tv ripeterà che è innocente, che non ha ucciso. Ma niente potrà cancellare quello che ha fatto. Pensare che lo dirà ancora una volta ci addolora e ci fa tanta rabbia”. A Il Centro ha ribadito ancora: “Può dire quello che vuole ma ci sono tre sentenze, tre gradi di giudizio che stabiliscono che lui ha ucciso mia sorella lasciandola agonizzante, colpendola mentre la figlioletta era in macchina”.

Di seguito anche il post Instagram del programma con le anticipazioni:

Riproduzione riservata © 2023 - DG