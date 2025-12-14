La tecnologia bancaria presenta un sistema veloce e sicuro che permette di effettuare prelievo di contante senza carta, evitando code.
Il prelievo senza carta permette agli utenti di evitare le lunghe code davanti ai bancomat. La possibilità di evitare attese e di alleggerire il portafoglio risulta sempre più apprezzata. In molti, però, non conoscono ancora questo trucco: vediamo di cosa si tratta.
Come funziona il nuovo sistema digitale
Il meccanismo del prelievo senza carta è semplice. Le banche spiegano che tutto parte dall’app di mobile banking, attraverso cui l’utente seleziona l’importo desiderato e ottiene un codice temporaneo o un QR da utilizzare allo sportello automatico.
Una volta generato, quel codice è valido per un tempo limitato e solo per una singola operazione, riducendo così il rischio di accessi non autorizzati.
Davanti al bancomat, non serve inserire alcuna tessera: basta digitare il codice ricevuto o inquadrare il QR per consentire alla macchina di procedere all’erogazione del contante. È un processo immediato, pensato per ridurre i tempi e per offrire un livello di sicurezza superiore rispetto alla carta tradizionale.
I vantaggi del prelievo senza carta
Un metodo molto pratico che permette all’utente di non portare con sé sempre la carta per prelevare, rischiando di smarrirla o di subire un furto.
L’operazione, inoltre, richiede pochi secondi e non comporta le consuete attese legate all’inserimento del PIN o alla lettura del chip.
Le banche sottolineano anche il fatto che si riduce l’impatto ambientale. Meno carte fisiche in circolazione , infatti, significa anche meno plastica prodotta, nonché una minore necessità di sostituzioni periodiche.
Dopo aver effettuato l’accesso all’app, basta selezionare l’operazione di prelievo, indicare l’importo, ottenere il codice temporaneo e completare la transazione al bancomat abilitato.