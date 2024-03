Un racconto molto forte ed emozionante da parte di Rosa Perrotta che ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci di quanto vissuto.

Un’esperienza forte e che ha cambiato la visione di certe situazioni. Rosa Perrotta ha voluto condividere sui social con i propri seguaci un episodio da poco vissuto in prima persona, durante un recente viaggio in treno da lei effettuato. Qui, l’influencer si è trovata ad osservare da vicino un ragazzo e ad aiutarlo.

L’esperienza di Rosa Perrotta in treno

Attraverso alcune stories su Instagram, la Perrotta ha spiegato di aver vissuto un’esperienza molto forte e allo stesso tempo emozionante in trena. La donna, infatti, si è imbattuta in un ragazzo che viaggiava da solo che aveva qualche difficoltà.

“Sono appena tornata e volevo raccontarvi questa cosa perché mi ha cambiato tutto. Ritornando a Milano da Roma, ho preso un treno. Seduto alle mie spalle c’era un ragazzo che non avevo ancora visto che parlava al telefono con la nonna. La rassicurava spiegando che ce l’avrebbe fatta […]”, ha raccontato.

La Perrotta ha spiegato ai fan che fino all’ultimo non avesse capito la cosa principale: “Era un ragazzo non vedente. Scusate sono emozionata dato che questa cosa mi ha molto toccato…”, ha detto quasi con le lacrime agli occhi.

Il gesto per il ragazzo

Ad un certo punto, quando è stato il tempo di scendere, la Perrotta ha compiuto un bellissimo gesto: “Mi sono alzata e mi sono seduta accanto a lui, aspettando tutti scendessero dal treno. Quando si è svuotato, l’ho visto in leggera difficoltà, e gli ho chiesto se potevo aiutarlo, lui mi ha detto: ‘Sì, grazie, sto aspettando l’assistenza’”.

“Mi sono presentata, ho chiamato l’assistenza (per il ragazzo ndr), che poi è salita. Pensate che credevano fossimo insieme, che fossimo parenti…”.

“Aiutato dall’assistenza, abbiamo un po’ camminato insieme. Lui mi ha detto che aspettava sua sorella che da Monza sarebbe arrivata a Milano, poi insieme avrebbero preso il treno che li riportava a Monza. Mi raccontava di questa cosa con una felicità ed emozione […]”.

“Questa cosa mi ha così toccato che mi ha fatto sentire stupida per tutte le volte che mi lamento di cose sciocche”.

Insomma, un bellissimo gesto da parte dell’influencer, non solo per aver aiutato il ragazzo ma anche per aver lanciato un importante messaggio a tutti i suoi seguaci sul non abbattersi e affrontare sempre tutto con grande coraggio e grinta, anche le cose più dure della vita.

