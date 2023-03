Rocco Siffredi è il penultimo di sei fratelli. Scopriamo cosa c’è da sapere sui fratelli dell’attore e sul loro rapporto.

Lo stesso Rocco Siffredi ha parlato più volte in tv del suo rapporto con i fratelli e in particolare di suo fratello Claudio, scomparso quando era ancora un bambino e lasciando per sempre un segno indelebile nella sua vita e in quello del resto della sua famiglia. Scopriamo cosa c’è da sapere sui cinque fratelli dell’attore e sulla loro legame con l’attore.

Rocco Siffredi

Rocco Siffredi, i fratelli: chi sono

Rocco Siffredi è il penultimo di sei fratelli (cinque maschi e una femmina) i cui nomi sono Mirella e Antonio (che vivono a Ortona), Giorgio e Armando ( che vivono a Parigi), e Claudio, scomparso quando era ancora bambino. In più occasioni è stato lo stesso attore a svelare alcuni retroscena sul loro conto visto che tutti e cinque, a differenza sua, hanno condotto una vita comune e piuttosto riservata.

Uno dei fratelli dell’attore ha aperto un ristorante a Parigi, e lui stesso ha svelato di averlo raggiunto nel 1982 per lavorare insieme a lui nel suo locale (pochi anni prima che esplodesse la sua carriera di attore). L’attore ha più volte parlato anche di suo fratello maggiore Claudio, scomparso a 12 anni a causa di una crisi epilettica. La prematura scomparsa del fratello ha causato una profonda depressione nella madre dell’attore, e da quel momento è cambiata per sempre la sua vita e quella dei suoi fratelli.

“Ero all’asilo, mi venne a prendere un’amica di mia sorella. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa. Quel giorno ha cambiato la nostra famiglia, mia madre l’ho vista sempre soffrire”, ha confessato l’attore al programma Ti sento.

Non si sa molto degli altri fratelli di Siffredi, ma lui stesso ha confessato che uno di loro (così come sua sorella) non avrebbe approvato la sua carriera nel cinema osé e che per questo gli avrebbero impedito per molto tempo di vedere i suoi nipoti. “Io ho avuto due genitori che hanno amato la felicità del figlio, senza cercare di impedirgli di essere se stesso. Dopo che per mamma e papà sono ok, ma che me ne frega di mio fratello, di mia sorella?”, ha confessato l’attore a Belve.

Rocco Siffedi, i fratelli: il rapporto

Siffredi ha rivelato che il suo legame con i fratelli sarebbe stato caratterizzato da numerosi alti e bassi e che qualcuno di loro avrebbe disapprovato il suo lavoro nel mondo del cinema osé. Non è dato sapere se col tempo l’attore sia riuscito a risolvere le incomprensioni con i fratelli, ma lui stesso ha confessato di essere sempre stato indifferente alla questione (avendo lui ricevuto l’approvazione dei suoi genitori).

Dopo il suo matrimonio con Rozsa Tassi Siffredi si è trasferito in pianta stabile a Budapest, mentre i suoi fratelli si sono trasferiti a Parigi o sono rimasti a vivere a Ortona (provincia di Chieti in Abruzzo in cui sono nati e cresciuti). I genitori di Siffredi sono entrambi scomparsi, ma hanno sempre avuto un buon rapporto con i loro figli. Non sono note informazioni sulla vita privata dei cinque fratelli dell’attore né sui loro figli.

