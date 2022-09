Sapete chi sono i figli del re delle televendite Roberto Da Crema? Ecco tutto quello che è emerso sul loro conto, tra pubblico e privato…

Roberto Da Crema, storico volto delle televendite con il soprannome “Baffo“, ha avuto due figli dalla moglie Raffaella: scopriamo tutto quello che si sa della biografia e della vita privata di Moris e Valentina Da Crema (e che forse vi è sfuggito in tutti questi anni)…

Chi sono i figli di Roberto Da Crema e dove vivono?

Moris e Valentina Da Crema sono i due figli di Roberto Da Crema, il famosissimo “Baffo” delle televendite che per anni ha dominato gli spot nel piccolo schermo. La loro storia non appartiene al mondo della televisione e, viste le poche informazioni trapelate sul loro conto, sembrano condurre un’esistenza riservata al riparo dai riflettori nel cuore di Milano, dove vivono.

Roberto Da Crema li ha avuti dal suo matrimonio con Raffaella, moglie inseparabile al suo fianco da decenni. Secondo quanto emerso, Moris Da Crema e la sorella Valentina Da Crema vivono in Lombardia mentre il padre, archiviato il lavoro in televisione che gli ha restituito grande popolarità, avrebbe cambiato completamente rotta occupandosi di pesca a Lampedusa (dove a volte contribuirebbe alla vendita in un banco del pesce nel mercato locale). I figli di Roberto Da Crema, come si scopre via social, lavorano nell’azienda del padre nel capoluogo lombardo, la Pubblistore Baffoitalia, gestendo l’attività che opera nel settore vendite.

La vita privata dei figli di Roberto Da Crema

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Roberto Da Crema ha quattro nipoti, una grandissima gioia che i figli Valentina Da Crema e Moris Da Crema hanno regalato al Baffo e alla moglie Raffaella. Valentina Da Crema è nata a Milano il 21 luglio 1980, sotto il segno del Cancro, e vive nella stessa città, ma non è noto quale sia la data di nascita del fratello…

Altre 2 cose da sapere sui figli di Roberto Da Crema

