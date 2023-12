Diva e Donna ha confermato la gravidanza della conduttrice Roberta Morise e ha pubblicato le sue prime foto col pancione.

Roberta Morise aspetta un figlio insieme allo chef stellato Enrico Bartolini (già padre di tre figli avuti in precedenza) e, in queste ore, Diva e Donna ha confermato il gossip relativo alla sua gravidanza mostrando le sue prime immagini col pancino: la conduttrice è stata paparazzata a Milano, mentre faceva acquisti. Lei e Bartolini si frequenterebbero relativamente da poco tempo, ma quello tra loro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Roberta Morise: le prime foto con il pancino

Roberta Morise è in attesa del suo primo figlio e, sui social, in tanti le hanno fatto le congratulazioni per la splendida notizia (ora che è stata confermata ufficialmente da Diva e Donna). Da alcuni mesi la conduttrice fa coppia fissa con lo chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini e lei stessa ha ammesso a La Volta Buona:

“L’ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta.”

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza di Roberta Morise e si chiedono se avrà un maschietto o una femminuccia.