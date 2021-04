State pensando di fare o di farvi un dono? Ecco delle idee per dei regali beauty per Pasqua che vi faranno tornare il buon umore!

A Pasqua non siamo obbligati a scambiarci solo i classici regali, perché quindi non puntare su uno scambio di regali per dare una sferzata di novità alla nostra beauty routine? E se non volete rinunciare alla tradizione delle uova e, soprattutto, a regalare un momento di golosità, potete sempre nascondere i vostri regali all’interno di un uovo di cioccolato.

Visto il particolare periodo che ci troviamo ad affrontare questa Pasqua 2021 è il momento perfetto per mettere da parte lo stress e dedicarsi un po’ di più a se stesse, vediamo alcune idee regalo perfette per l’occasione.

Regali beauty per Pasqua 2021

Con l’arrivo della primavera è il momento ideale per regalare o regalarsi una nuova fragranza, lasciatevi quindi conquistare da Sì di Giorgio Armani e dal suo travolgente profumo al ribes nero. Lasciatevi travolgere dalle note di mandarino e pepe rosa di Lady Million Fabulous di Paco Rabanne o dall’intenso, allettante e fiorito Tubéreuse Nue di Tom Ford.

Profumo

Un regalo beauty per questa Pasqua 2021 è un modo per dire prenditi cura di te, amati e rifiorisci come la primavera. Via libera quindi ai set di prodotti per capelli, trattamenti per il corpo e creme viso. Ma se quello che volete regalare o concedervi è un attimo di relax e la pace dei sensi, allora puntate sui prodotti per bagno, vediamo cosa ci propone Lush in occasione delle festività pasquali.

Sorprese per una Pasqua all’insegna del relax

Per non rompere la tradizione delle uova e dei coniglietti pasquali, Lush ha pensato di creare una vera e propria collezione che vi conquisterà. Immaginate di fare un rilassante bagno caldo immerse nella schiuma abbondante, variopinta e profumata, con le bombe da bagno Lush il vostro desiderio può realizzarsi.

Per deliziare i vostri momenti di relax Lush propone bombe da bagno per tutti i gusti: da quella a forma di Humpty Dumpty fino a uova dorate e glitterate da immergere nella vasca per un’esperienza da sogno. Ci sono anche le confezioni a tema, che possiamo vedere qui in foto, a forma di simpatici coniglietti o agnellini colorati per poter regalare le bombe da bagno a chi volete.