Re Carlo si mostra in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio del tumore diagnosticato dopo l’intervento alla prostata.

A poche settimane dall’intervento a cui si è sottoposto il sovrano del Regno Unito, re Carlo si è mostrato in pubblico insieme alla consorte. Carlo III e la Regina Camilla si sono mostrati in pubblico per la prima volta dall’annuncio della malattia individuata proprio durante l’intervento alla prostata.

La coppia reale è stata vista passeggiare mentre si recavano alla chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham per assistere alla messa domenicale. Un’apparizione rapida, ma che ha lanciato un forte messaggio alla popolazione britannica, e non solo.

Re Carlo d’Inghilterra

Il messaggio del sovrano britannico

La regina Elisabetta diceva “I have to be seen to be believed”, ovvero “bisogna vedere la regina per crederci”. Sulle orme dell’insegnamento della madre, re Carlo ha deciso che era il momento di essere visto dai suoi sudditi.

Il messaggio che ha voluto dare è chiaro: il re ha rassicurato il popolo inglese sulle sue condizioni di salute.

Con in mano un ombrello nero, il re ha passeggiato al fianco della moglie Camilla fino a raggiungere la chiesa situata a pochi passi dalla residenza reale di Sandringham.

Re Carlo III e la malattia

Dopo che Buckingham Palace ha annunciato la malattia di re Carlo, il sovrano ha prontamente chiarito che continuerà a svolgere molti dei suoi incarichi ufficiali. Infatti, nonostante oggi le udienze settimanali con il primo ministro Rishi Sunak oggi si svolgano telefonicamente, presto riprenderanno in presenza.

Nei prossimi mesi re Carlo potrebbe essere meno presente agli eventi pubblici, soprattutto nel momento in cui inizierà le terapie necessarie per contrastare il tumore. Intanto il figlio ed erede al trono, il principe William, sta ereditando le prime responsabilità assunte in sostituzione del padre.

Le nuove responsabilità assunte da William lo stanno rendendo ancora più popolare tra il popolo britannico, con una percentuale di popolarità che è salita al 77%.