Ragazze facili di Cesare Cremonini, il significato: “Una storia d’amore che poi se ne va”

Cesare Cremonini sorprende i fan con Ragazze facili, una canzone che parla della fragilità dei “maschi”: scopriamo il significato e il testo.

Una canzone in cui Cesare Cremonini si mette a nudo. Stiamo parlando di Ragazze facili, il cui significato riflette la fragilità degli uomini, che spesso non fanno altro che distrarre la mente in mille modi pur di non mostrare la propria vulnerabilità.

Ragazze facili di Cesare Cremonini: il significato

Uscita venerdì 28 novembre 2025, la canzone Ragazze facili è interamente scritta e prodotta da Cesare Cremonini. Un brano che, per stessa ammissione dell’artista, è nato al pianoforte “in pochi minuti“. Anche se dal titolo sembra che sia dedicato alle donne, in realtà il significato ruota attorno alla fragilità maschile, degli uomini che difficilmente hanno il coraggio di mostrarsi vulnerabili.

“Voglio vedere che faccia ha

Un giorno senza pietà

E se è una cosa normale che ti voglio parlare

E dirti ciao come va, ah“.

Le ragazze facili di cui parla Cremonini non sono necessariamente donne. Deve essere letta più come una metafora che indica tutte quelle scorciatoie che gli uomini mettono in atto per fuggire dalla sofferenza, per non ammettere che anche loro possono essere vulnerabili.

“Stasera sono uscito, solo per far casino

E bere vino, fino a mattino

Quel mio vecchio amico, che è sempre in giro

E adesso è un mito, ma ovunque vada è te che vedo e già mi maledico“.

Per amare davvero bisogna mostrare ogni lato di sé, anche quello che imbarazza di più. Si possono mettere in atto infiniti meccanismi di difesa, ma non amare per paura di star male è deleterio. La leggerezza, a un certo punto, non basta più.

Cremonini descrive così Ragazze facili: “Ho scritto questa canzone in pochi minuti, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto, a un certo punto del mio cammino, di compiere l’atto più inaspettato e rivoluzionario: amare. Mentre cercavo di soffiare via con la solita leggerezza la cenere di quel fuoco ormai spento, mi sono accorto che qualcosa stava franando dentro di me. Non potevo più indugiare e Ragazze facili è stata l’esplosione che ha rotto la diga. Siamo nati e rinati insieme, io e lei“.

Ecco il video di Ragazze facili di Cesare Cremonini:

Ragazze facili di Cesare Cremonini: il testo della canzone

Losche avventure sentimentali

Nate in un angolo della città

Sotto due lune che sembrano uguali…

Continua per il testo integrale