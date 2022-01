Ancora niente da fare per l’elezione del Presidente della Repubblica, oggi Elisabetta Casellati non ce la fa con quasi 400 voti.

Il quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica termina senza un’elezione, anche oggi quindi nessun candidato ottiene il quorum.

Per il quinto giorno di seguito niente di fatto per l’elezione del Presidente della Repubblica: Elisabetta Casellati non supera il quorum (pari a 505 voti) e si ferma a 382 preferenze, ben al di sotto dei numeri dei grandi elettori del centrodestra (453) e comunque meno di 400, la soglia fissata dalla coalizione per riproporla nella seconda votazione del pomeriggio.

Elisabetta Casellati era la candidata ufficiale del centrodestra, mentre il centrosinistra invece si è astenuta in blocco. Alle 17 di oggi 28 gennaio partirà una nuova votazione, anche se le regole anti-contagio avevano previsto una sola votazione al giorno.

Prima toccherà ai senatori, poi ai deputati e infine ai delegati delle Regioni. Per ogni scaglione è prevista una prima e una seconda chiama.

Ora riprenderanno le trattative, senza un accordo tra le parti sarà complicato arrivare a un’elezione in queste ore. Il centrodestra ha fatto capire che potrebbe continuare a votare Casellati, come miglior candidata possibile. Difficile che su di lei possano convergere Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, o Italia Viva.

