Ecco quanto guadagnano Cristiano Malgioglio e gli altri co-conduttori di Sanremo 2025

Ecco quanto guadagnano i conduttori di Sanremo 2025 che ogni sera affiancano Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston.

Ogni sera, sul palco del Teatro Ariston, ad affiancare Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 ci sono una serie di co-conduttori e co-conduttrici che cambiano di puntata in puntata e che presentano i vari artisti in gara. Vediamo allora chi sono tutti i co-conduttori che partecipano a Sanremo 2025 e anche quanto guadagnano per la loro presenza in una serata del Festival.

Festival di Sanremo 2025: chi sono i co-conduttori

Vediamo, serata per serata, chi sono tutti i co-conduttori e le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025. In totale sono 12 coloro che affiancano Carlo Conti nei cinque giorni della kermesse musicale più famosa e importante d’Italia. Eccoli:

Antonella Clerici partecipa al 75º Festival di Sanremo 2025 al Teatro Ariston l’11 febbraio 2025 a Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

Martedì 11 febbraio: Antonella Clerici, Gerry Scotti

Mercoledì 12 febbraio: Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio

Giovedì 13 febbraio: Miriam Leone, Katia Follesa, Elettra Lamborghini

Venerdì 14 febbraio: Mahmood, Geppi Cucciari

Sabato 15 febbraio: Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan

Sanremo 2025: quanto guadagnano i conduttori

Il cachet per ogni conduttore che affianca Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston va dai 20.000 ai 40.000 euro. Per esempio, quello di Antonella Clerici, che ha presentato la prima serata, secondo alcune indiscrezioni era di 25.000 euro.

Ci sono poi delle eccezioni e la più grande è rappresentata da Gerry Scotti che, come lui stesso ha raccontato, ha rinunciato totalmente al cachet del Festival di Sanremo e ha partecipato del tutto gratuitamente.

“Vado al Festival per il piacere di andarci, senza cachet. È stata l’unica condizione contrattuale che ho posto a Carlo Conti quando me l’ha chiesto. Diciamo che è uno sfizio che posso permettermi e quindi il mio primo festival voglio farlo così”, ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata all’Adnkronos.