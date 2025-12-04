Qualità della vita 2025: ecco se la tua città è tra le migliori (o tra le peggiori)

Bergamo non occupa più il primo posto: scopriamo il podio della classifica Qualità della vita 2025 e le città che chiudono la lista.

Cambio al vertice della classifica Qualità della vita 2025. Mentre lo scorso anno trionfava Bergamo, tra l’altro per la prima volta, quest’anno la cittadina lombarda ha lasciato il primo posto a una località del Trentino Alto Adige. Scopriamo il podio, gli ultimi posti e gli altri primati di categoria.

Qualità della vita 2025: il podio della classifica

Anche nel 2025 è arrivata puntuale la classifica Qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Ancora una volta, il divario tra Nord e Sud Italia è ben visibile, con il settentrione che occupa le prime venti posizioni. La lista ha analizzato le province italiane prendendo in esame 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

A trionfare per Qualità della vita è stata Trento, seguita da Bolzano e Udine. Il podio, quindi, vede come grande protagonista il Trentino Alto Adige, che tra l’altro ha trionfato pure nella classifica delle regioni più ricche d’Italia.

Tornando alla lista del Sole 24 Ore, il quarto e quinto posto sono occupati rispettivamente da Bologna e Bergamo. Fanalino di coda, invece, è Reggio Calabria, preceduta da Siracusa e Crotone. Per scorgere la prima città del Centro dobbiamo attendere il 21esimo posto, dove si è piazzata Siena che, però, ha conquistato un altro primato importante: è la cittadina ideale per le donne.

Scorcio del centro di Bolzano – www.donnaglamour.it

Qualità della vita 2025: gli altri primati

Mentre Trento è la migliore città del 2025 per Qualità di vita e Siena lo è per la vita delle donne, ci sono altri ‘primati’ che vale la pena evidenziare. Milano ha vinto in due categorie, Ricchezza e consumi e Affari e Lavoro. Brescia ha mantenuto il primo posto in Ambiente e servizi, mentre Bologna ha trionfato in Demografia, salute e società. Poi, abbiamo Oristano che primeggia in Giustizia e sicurezza e Trieste che si conferma in Cultura e tempo libero.