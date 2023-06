Da qualche tempo c’è un nuovo modo di guadagnare: prenotare nei ristoranti più famosi e poi rivendere il posto. Vediamo come funziona.

Prenotare nei ristoranti più famosi e poi rivendere il posto: è questa la nuova tendenza per guadagnare qualche soldo in più. Ad aver dato il via a questo strano mercato è stato l’americano Jonas Frey, che ha messo su una piattaforma che oggi ha un giro d’affari di 2,4 milioni di dollari.

Si chiama Appointment Trader ed è una piattaforma creata nel 2021 dal 35enne Jonas Frey. Lo scopo? Guadagnare con le prenotazioni nei ristoranti più famosi. Considerando che ad oggi, per pranzare o cenare nei locali più rinomati al mondo, ci sono lunghe liste di attesa, la sua idea è apparsa vincente. Molte persone, infatti, pur di avere un tavolo nel posto più cool del momento sono disposte a sborsare cifre da capogiro. Proprio facendo leva su questa ‘debolezza’, o tendenza a seconda dei punti di vista, Frey ha dato vita ad Appointment Trader.

La piattaforma funziona in modo semplicissimo. Gli utenti non devono fare altro che cercare il ristorante preferito e prenotare un tavolo ad una cifra “accettabile” senza versare nessun acconto. A questo punto, la prenotazione si può rimettere in vendita ad un prezzo maggiorato. Soltanto a transazione avvenuta, il sito trattiene il 20/30% dal costo. Anche se appare come un modo bizzarro di guadagnare, il giro d’affari di Appointment Trader è già pari a 2,4 milioni di dollari.

Su Appointment Trader ci sono anche ristoranti italiani

Appointment Trader consente di selezionare la città o l’area di interesse e di verificare calendario e date libere. In base al periodo scelto, ci sono tariffe diverse, che vengono calcolate da un algoritmo in base alla richiesta del momento. Sulla piattaforma, ovviamente, ci sono anche ristoranti italiani, come Carlo Cracco a Milano e l’Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena. Calcolate che le prenotazioni nei locali nostrani possono essere acquistate intorno ai 100 dollari e rivendute a 150, con un guadagno di ben 50 dollari.

