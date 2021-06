Nel quartiere di Trastevere a Roma, è apparsa una statua con un maiale di travertino che ha scatenato immediatamente l’ira degli animalisti.

Poco distante da piazza Trilussa situata a Trastevere in uno dei quartieri più celebri e caratteristici della capitale romana, è apparsa una statua con un maiale di travertino. L’opera porta la firma della Rome University Fine Arts e lo scopo era quello di rendere omaggio al cibo di strada. Questa iniziativa però, non è affatto piaciuta agli animalisti dell’Aidaa che, con tanto di comunicato stampa, hanno espresso tutta la loro indignazione in merito. Ecco i dettagli.

Roma: gli animalisti contro la statua della porchetta

Il primo a farsi sentire sul web è stato proprio Gianluca Felicetti, presidente LAV la Lega Anti Vivisezione e che attraverso un tweet ha chiesto la rimozione immediata del monumento alla porchetta nella piazza a Trastevere. “La chiamano “fine arts”, “rigenerazione urbana”. Così nel cuore di Trastevere a Roma con tanto di sponsor si declama la porchetta legata e al forno spacciandola per arte! La Lav chiede sostituzione con monumento all’olocausto degli animali“

La chiamano “fine arts”, “rigenerazione urbana”. Così nel cuore di Trastevere a Roma con tanto di sponsor si declama la porchetta legata e al forno spacciandola per arte! @LAVonlus chiede sostituzione con monumento all’olocausto degli animali pic.twitter.com/r40vv20AKr — Gianluca Felicetti (@glfelicetti) June 21, 2021

La statua è stata realizzata da Amedeo Longo per conto dell’istituto RUFA – Rome University of Fine Arts ed attraverso un comunicato stampa l’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) ha ribadito tutta la sua contrarietà: “Proviamo ribrezzo e sconcerto di fronte a una tale schifezza che qualcuno definisce arte per la mancanza di rispetto verso i maiali, animali tra più uccisi e macellati nel mondo occidentale”.

Aidaa chiede la rimozione della statua alla sindaca Raggi

“Pensiamo che in Italia solo in questi primi mesi del 2021” – si legge sempre nella nota – “Ne sono stati macellati 3.645.144. Si tratta di animali sensibili e intelligenti che vengono uccisi spesso in maniera atroce, e mentre a Cremona si manda a processo il titolare proprio di un macello suino per i maltrattamenti inflitti ai maialini prima della loro morte, a Roma qualcuno vede bene di realizzare una statua alla porchetta. Chiediamo che il comune e la sindaca Raggi rimuovano questo orrore”.