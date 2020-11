Per tutti gli svapatori che amano il tiro di guancia, uno dei prodotti migliori tra cui scegliere è la Pod VooPoo: ne abbiamo parlato con il team di Svapoevasta.

Per tutti gli svapatori che amano il tiro di guancia, uno dei prodotti migliori tra cui scegliere è la Pod VooPoo: ne abbiamo parlato con il team di Svapoevasta.

Quali sono le caratteristiche della Pod di VooPoo?

Come tutti gli altri prodotti di questo brand, stiamo parlando di un articolo che fa dell’affidabilità uno dei suoi punti di forza più importanti. Ma non solo: vale la pena di mettere in evidenza anche le sue prestazioni e, perché no?, la sua bellezza, visto che anche l’occhio vuole la sua parte e il design è sempre importante. Insomma, una novità davvero eccellente per lo svapo di guancia, per una sigaretta elettronica lunga meno di 10 centimetri e dotata di una batteria da 900 mAh che può essere ricaricata tramite la porta USB Type-C: in appena 40 minuti la ricarica viene completata.

Perché si dovrebbe comprare questo modello?

Le ragioni sono tante: per esempio la presenza di un display in cui viene segnalata la carica rimanente della batteria, e che indica anche la quantità di potenza che viene erogata, il numero di puff e gli ohm della Pod che si sta utilizzando. Anche se può sembrare strano, è possibile regolare la potenza: quasi una situazione inedita quando si parla di Podmod. Invece è proprio così, visto che il livello di potenza può essere regolato da un minimo di 5 watt a un massimo di 25.

A livello pratico, quali sono i vantaggi di cui si può beneficiare?

A mano a mano che la si utilizza ci si può rendere conto della sua bontà. Per esempio la potenza si adatta da sola a seconda della cartuccia che viene adoperata, fermo restando che si può comunque intervenire per modificarla a mano. Molto apprezzabile, poi, è la risposta del circuito, la cui attivazione è pressoché immediata non appena si inspira dal drip tip. Anche coloro che non amano i tip piatti rimarranno entusiasti da questa soluzione, con una forma e una dimensione più che apprezzabili.

Su Svapoebasta.com questa Podmod è disponibile?

Certo, così come tutti i migliori prodotti Voopoo . Il nostro e-commerce mette a disposizione un vasto assortimento di articoli per tutti i vapers, e garantisce i più elevati standard di trasparenza in ogni attività. Chi naviga sul sito può trovare, per tutti i prodotti in catalogo, una scheda descrittiva che permette di conoscere non solo le caratteristiche degli articoli, ma anche i loro prezzi e la disponibilità dei pezzi in magazzino.

Non solo: Svapoebasta.com pubblica anche le recensioni dei clienti, così che i nuovi potenziali acquirenti possano conoscere le esperienze di chi ha già avuto modo di effettuare uno o più acquisti attraverso il nostro store online.

Aiutateci a conoscere gli altri punti di forza di questo prodotto

Il solo pulsante fisico che è situato sul corpo della Podmod permette di cambiare il numero di watt che vengono erogati, ma offre anche molte altre funzioni, una più intuitiva dell’altra: l’accensione e lo spegnimento, ovviamente, ma anche il blocco del tasto e la pulizia dei puff.

Per ciò che concerne le pod (cartridge o comunque cartucce) si ha a che fare con una soluzione da 0.7 ohm a Mesh che garantisce una resa aromatica più che soddisfacente, così come un colpo in gola accettabile. Degna di nota è la produzione di vapore, che tende al caldo. Volendo puntare sulla tradizionale Head Coil verticale da 1.2 ohm, invece, si è in presenza di una pod alta che è in ogni caso in grado di generare una quantità di vapore notevole, sempre con una resa eccellente dal punto di vista aromatico. I benefici che ne derivano sono due: da un lato uno svapo di guancia puro, dall’altro lato la durata della batteria che si allunga.

Un aspetto sempre delicato è quello che riguarda la durata della cartuccia.

Sì, ma da questo punto di vista non ci sono problemi, nel senso che si può svapare per un sacco di tempo prima che arrivi il momento di cambiarla. Insomma, chi lavora ai prodotti di VooPoo ha capito alla perfezione quali sono le necessità degli svapatori. Questo prodotto si rivela molto versatile, nel senso che ha la capacità di assecondare le esigenze degli svapatori più esperti ma può andare più che bene anche ai neofiti e a coloro che muovono i primi passi in questo ambito.

Lo svapo di cui si può godere è piuttosto calibrato e naturale, tenendo conto del fatto che l’aria di ingresso non può essere regolata. Le cartucce da 1.2 ohm hanno il pregio di non sollecitare più di tanto la batteria. È vero che la mancanza della funzione pass-through impedisce di usare il dispositivo nel momento in cui la batteria è in carica, ma si tratta comunque di un aspetto secondario rispetto ai tanti vantaggi a disposizione.