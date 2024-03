Guai legali per Pier Silvio Berlusconi: l’ex maggiordomo gli fa causa per i troppi straordinari non pagati durante il lockdown.

L’ex maggiordomo di Pier Silvio Berlusconi, Lucio Canba, ha avviato una causa legale rivendicando il pagamento per gli straordinari non retribuiti durante il lockdown presso la villa di Paraggi a Santa Margherita Ligure.

Canba, professionista che da sempre ha servito in lussuose dimore, incluso il castello di Paraggi, ha lavorato per Berlusconi e la sua compagna Silvia Toffanin. Tuttavia, alla vigilia della pensione, ha deciso di denunciare il suo ex datore di lavoro.

Pier Silvio Berlusconi: straordinari non retribuiti durante il lockdown

L’oggetto del contenzioso è la prestazione lavorativa svolta durante il periodo di restrizioni dovuto al Covid-19.

Canba, infatti, afferma di aver eseguito numerosi straordinari per assistere la famiglia di Pier Silvio Berlusconi. La prima udienza della causa civile si è tenuta a Genova nei giorni scorsi, con il giudice che ha rinviato per consentire alle parti di cercare un accordo.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

L’ex maggiordomo lamenta che, nonostante il lavoro straordinario, il compenso riconosciuto da Berlusconi non fosse adeguato. Raggiungeranno un accordo in vista della prossima udienza?

Nonostante il tentativo di mediazione obbligatoria per legge, non è stato raggiunto alcun accordo.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si trasferiscono

Mentre prosegue la causa tra Pier Silvio e l’ex maggiordomo, la famiglia Berlusconi si prepara a trasferirsi a villa San Sebastiano a Portofino.

La lussuosa villa è un’abitazione di 1.300 metri quadrati acquistata per 20 milioni di euro nel 2022. Con ben 9 camere, 7 bagni, una piscina, un frutteto, un uliveto e una vista mozzafiato sul golfo, la villa sarà la nuova dimora della famiglia dell’amministratore delegato di Mediaset.

Dall’acquisto ad oggi la villa è stata sottoposta ad un’importante opera di restauro che ha reso la struttura ancora più lussuosa e affascinante.