La fresca vincitrice del Grande Fratello 2023 si racconta a 360°: le parole di Perla Vatiero tra carriera e vita privata…

Protagonista a Temptation Island e poi, successivamente, al Grande Fratello dove è riuscita a trionfare, Perla Vatiero si è raccontata a tuttotondo al Corriere del Mezzogiorno aprendo anche al matrimonio con la sua dolce metà, ovvero, Mirko Brunetti.

Perla Vatiero pensa al matrimonio con Mirko

Tra i vari argomenti affrontati da Perla nel corso dell’intervista, ovviamente, anche il rapporto con Mirko e la possibilità del matrimonio: “Sicuramente l’intenzione è quella“, ha affermato la ragazza. “Ma, per il momento, io sono tornata ad Angri e lui nella sua città: Rieti. Dove vivremo dopo il matrimonio? Mirko preferirebbe Roma. Io ancora ci devo pensare. Il nostro amore è vero. È nato lontano dalle telecamere: quand’eravamo ragazzini. Prima della tv, poi, avevamo già convissuto per anni. E la canzone è bella: io e Mirko ci siamo divertiti ad ascoltarla”, ha ammesso la giovane.

La crescita personale

Il percorso a Temptation Island e quello al GF, per la ragazza sono stati d’aiuto anche per una crescita personale oltre che nel rapporto con Brunetti: “Sono cambiate tante cose. Ora le persone per strada mi fermano, dicono di stimarmi. Ma la stima delle persone nei miei confronti non deriva solo dalla mia storia con Mirko. Certo, alcune mi confidano che, seguendoci, hanno trovato lo spunto per recuperare il loro matrimonio. Altre, invece, mi dicono che ho trasmesso loro la forza di troncare una relazione tossica. Ne sono fiera, felice”.

E ancora: “Ora sono più concentrata nel credere in me stessa. Ma a volte ancora non ci riesco del tutto. Ho ancora tanto da imparare”, ha detto la ragazza.

