Perché la vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, sta ricevendo numerose critiche sul web a causa del suo brand di abbigliamento?

Dopo la sua partecipazione (e vittoria) al Grande Fratello, Perla Vatiero è tornata a concentrarsi sul suo negozio online di abbigliamento. Tuttavia, il web è diviso dalle recenti critiche sollevate da alcuni utenti riguardo al suo brand.

Ma perché alcuni utenti social attaccano il brand di abbigliamento di Perla? Ecco svelati i motivi.

Perla Vatiero: le critiche degli utenti al brand di moda

Sul web, Perla Vatiero è una delle figure più discusse in seguito alla sua esperienza nel reality show.

Tuttavia, la sua attività nel settore dello shopping online ha suscitato perplessità in alcuni utenti. Questi, infatti, hanno messo in dubbio la sua legittimità come stilista. In particolare, si è sollevata l’accusa che i suoi abiti siano semplicemente marchiati con il suo nome, mentre sarebbero vestiti di altri brand.

Alfonso Signorini

Le critiche al negozio online “Perlytas” sono giunte all’orecchio di Perla, che è stata accusata di mancanza di originalità nei modelli presentati.

Alcuni di questi sono stati sfoggiati dalla stessa Perla durante i programmi Temptation Island e Grande Fratello.

La risposta di Perla Vatiero alle accuse

I primi a difendere la causa sono gli stessi sostenitori della gieffina.

In più, il team che lavora per il brand ha dimostrato il suo impegno a soddisfare le esigenze del mercato proponendo capi alla moda che rispondano alle tendenze del momento.

Nonostante le polemiche, Perla Vatiero guarda avanti al futuro, continuando a sognare progetti ambiziosi accanto al suo compagno Mirko Brunetti. Tra i suoi desideri, c’è quello di un giorno poter convolare a nozze.

Tuttavia, in merito alla questione del suo brand, Perla ha deciso, per il momento, di non affrontare la questione e di non rispondere alle dure critiche ricevute da alcuni utenti sui social.