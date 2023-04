Vi siete mai chiesti perché si dice non fare il gaggio? Il modo di dire non ha nulla a che fare con il significato del termine gaggio.

Sono soprattutto i giovani ad utilizzare l’espressione non fare il gaggio. Vi siete mai chiesti perché si dice così? Il significato del termine non ha nulla a che fare con il modo di dire, ma quest’ultimo è facilmente comprensibile dagli abitanti di tutte le regioni d’Italia.

Origini : mondo contadino dei primi anni del Novecento.

: mondo contadino dei primi anni del Novecento. Quando si usa: per chiedere ad una persona di non ostentare capacità/doti che non ha.

Modi di dire: perché si dice non fare il gaggio?

Tra i tanti modi di dire che ci sono in Italia, ce n’è uno che accomuna quasi tutte le regioni. Stiamo parlando dell’espressione non fare il gaggio. Vi siete mai chiesti perché si dice così? La sua origine è da rintracciare nel linguaggio dei contadini di un tempo. Nei primi anni del Novecento, probabilmente intorno al 1920, quanti si dedicavano alla campagna venivano visti come personaggi pieni di pidocchi. Questi ultimi, per le loro punture, erano definiti gaggie. Pertanto, il termine gaggio inizia ad essere utilizzato per indicare una persona rozza, villana, un vero e proprio bifolco.

Oggi, invece, perché si dice non fare il gaggio? Tra le generazioni moderne, si utilizza questa espressione per chiedere a qualcuno di volare basso e non ostentare capacità o doti che non possiede. Il gaggio, infatti, è colui che si vanta, che si atteggia oltre le proprie possibilità. Non solo, si identifica con questa parola anche quanti sono ingenui, sprovveduti ed eccessivamente semplici. Tra i giovani si può facilmente sentire la battuta Sei un povero gaggio, come a dire sei un povero stupido.

Gaggio: il significato del termine non ha nulla a che vedere con il modo di dire

Appurato perché si dice non fare il gaggio, è curioso notare come il significato del modo di dire non abbia nulla a che fare con il vero significato del termine. Gaggio, infatti, è un sostantivo maschile che può indicare: pegno, caparra, ostaggio, soldo militare, stipendio, ricompensa o premio. Molto probabilmente, essendo nata in ambiente contadino, l’espressione non fare il gaggio è nata da una base puramente dialettale.

