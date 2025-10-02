Altro che pentimento: cosa c’è dietro le famose “lacrime di coccodrillo”

L’origine e il significato dell’espressione “lacrime di coccodrillo”, usata per indicare un pianto falso o ipocrita, e come sia entrata nell’uso linguistico comune.

Dire che qualcuno versa “lacrime di coccodrillo” significa che quel pianto non è autentico: la persona in questione mostra tristezza, rimorso o dolore, ma in realtà lo fa solo per effetto, per manipolare gli altri o per nascondere le sue reali intenzioni. In altre parole, si tratta di un comportamento ipocrita: una finzione emotiva. Questo modo di dire non è raro anche in altri idiomi, con espressioni equivalenti che veicolano lo stesso concetto di lacrime false.

“Lacrime di coccodrillo”: l’origine del modo di dire

Secondo le versioni più antiche del mito, i coccodrilli, dopo aver divorato le loro prede, si metterebbero a piangere, come se si pentissero dell’azione che hanno appena compiuto. In alcune varianti, si narra che la femmina di coccodrillo piangerebbe dopo aver divorato i suoi stessi piccoli.

Questa leggenda è documentata almeno a partire dal Medioevo, spesso presente nei bestiari, antichi libri che descrivevano animali reali o fantastici insieme ai loro significati morali e allegorici. In particolare, il libro De proprietatibus rerum del XIII secolo è citato come una delle fonti che diffonde questa immagine del coccodrillo piangente.

Anche la tradizione araba e la cultura del mondo antico contengono racconti simili: la leggenda era già presente nei circoli culturali medievali europei in varie forme.

Il legame con la fisiologia animale

Dietro la leggenda c’è un fondo di verità biologica: i coccodrilli, come molti rettili, producono lacrime per mantenere gli occhi umidi, puliti e per espellere sali. Durante la masticazione o quando sono fuori dall’acqua, la pressione sui tessuti intorno agli occhi può stimolare la fuoriuscita di lacrime.

Tuttavia, queste lacrime non sono legate a emozioni o pentimento: si tratta di un meccanismo fisiologico.

Ciò che è accaduto culturalmente è che l’osservazione – errata ma suggestiva – di un coccodrillo “che piange mentre mangia” ha ispirato la metafora delle “lacrime di coccodrillo” come falsa emozione.

Uso contemporaneo: quando si usa “lacrime di coccodrillo”

L’espressione è impiegata per:

Indicare che qualcuno sta mostrando tristezza, rimorso o compassione, ma in maniera poco sincera

Smontare pretese emotive che sembrano forzate o costruite

Criticare chi usa la lacrima come strumento, ad esempio per suscitare pietà o per coprire responsabilità

Ad esempio, potremmo usarla in frasi come:

“Non credo alle sue scuse: sono solo lacrime di coccodrillo”

“Le sue dichiarazioni sembrano sincere, ma alla fine sono solo lacrime di coccodrillo”

In sostanza, l’espressione rimane perfetta per evocare la distanza tra ciò che una persona dice o mostra e ciò che realmente prova.