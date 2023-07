Vi sarà di certo capitato di usare l’espressione “dai” durante le vostre giornate, ma vi siete mai chiesto perché si dice così? Scopriamolo.

La parola “dai” è utilizzata praticamente da chiunque ogni singolo giorno. Questo modo di dire davvero popolare in Italia resta però spesso un mistero per molti in quanto in pochi sanno come mai si dice proprio così. Cerchiamo allora di far luce su questo e di scoprire perché si dice in questo modo.

Origini : è una preposizione articolata, composta dalla preposizione da e dall’articolo i

: è una preposizione articolata, composta dalla preposizione da e dall’articolo i Quando si usa: il modo di dire esprime esortazione, incitamento nel fare qualcosa di specifico.

Modi di dire: dai

“Dai” è una particella esortativa che si impiega come forma di esortazione. Questo modo di dire viene quindi impiegato per incitare qualcuno a fare qualcosa di specifico. Si tratta di un’espressione italiana molto popolare che in realtà esiste anche in altre lingue.

In russo si dice infatti davaj e in polacco dawaj sempre come esortazione.

Da dove nasce questa espressione?

La popolare espressione italiana altro non ha legami con l’omonima una preposizione articolata formata dalla preposizione “da” e dall’articolo “i”. Questa si utilizza negli stessi casi di “dal” quando il nome che segue è maschile plurale ed inizia con una consonante.

Il modo di dire, invece, si usa per incitare, esortare e in alcune circostanze anche come lieve forma di rimprovero. Nonostante ci sia un’omografia con la preposizione articolata, è chiaro che non esiste un legame tra le due parole che, infatti, hanno significati differenti.

Secondo il dizionario del Corriere della Sera, questo modo di dire ha origine nel sec. XVI. Ancora oggi risulta parecchio utilizzata sempre per incitazione o esortazione nei confronti di qualcuno. Come detto, in alcune circostanze viene anche usate per dare un leggero rimprovero a qualcuno.