Perché palestinesi e israeliani si odiano? Per capire le cause dei loro attriti bisogna tornare alla fine del XIX° secolo.

Palestinesi e israeliani sono nuovamente in guerra. Due popoli con usi e costumi diversi, che potrebbero comunque convivere pacificamente, eppure si odiano da tanti, troppi anni. Perché? Vediamo quali sono le cause che li hanno portati a vedersi come acerrimi nemici.

Perché palestinesi e israeliani si odiano?

L’ennesima guerra scoppiata in Israele spinge a porgersi una domanda: perché palestinesi e israeliani si odiano? Per rispondere bisogna tornare indietro al periodo tra la fine del XIX° e l’inizio del XX° secolo, quando il crescente antisemitismo in Europa ha spinto alla nascita di un movimento sionista. Quest’ultimo sosteneva la necessità di creare uno Stato ebraico e ha individuato come perfetta allo scopo la Palestina. Durante e dopo la Seconda guerra mondiale, quindi, c’è stata una forte immigrazione di ebrei europei nei territori palestinesi. Questo, ovviamente, ha portato a diversi scontri con la popolazione araba locale, che si sono via via intensificati fino ai giorni nostri.

Pertanto, palestinesi e israeliani si odiano tanto a causa di una invasione dei territori e della conseguente spartizione. Sia chiaro, ad oggi gli attriti riguardano anche altri argomenti. L’ultima guerra, ad esempio, è stata ‘causata’ dall’emanazione da parte di un tribunale distrettuale israeliano di ordini di sfratto nei riguardi di alcune famiglie arabo-palestinesi. Queste ultime, è bene sottolinearlo, occupano abitazioni e terreni a Gerusalemme Est, assegnati loro negli anni Cinquanta dalle autorità giordane, che all’epoca controllavano quel territorio. Gli israeliani considerano queste faccende delle banali controversie private, mentre per i palestinesi si tratta dell’ennesima pulizia etnica. Alla luce di queste visioni opposte sono nati prima scontri e poi la guerra, con le milizie di Hamas che sta rapendo, torturando e uccidendo tantissime persone.

Palestina e Israele arriveranno mai alla pace?

Dopo aver visto perché palestinesi e israeliani si odiano tanto, sorge un’altra domanda: arriveranno mai alla pace? Anche se tutti se lo augurano, sembra assai improbabile. La guerra infatti, non riguarda solo le potenze interessate, ma anche la politica internazionale e non tutti i leader hanno idee simili, anzi. Tutti sognano una “pace giusta e duratura“, ma, anche se è inutile sottolinearlo, in ballo ci sono molti, molti interessi.