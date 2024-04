Belen Rodriguez si mostra al naturale su Instagram per giustificare la sua assenza: “Sono stata male, che di più non si può”.

Belen Rodriguez, a due giorni dalla presentazione della sua nuova linea di make up, si è mostrata senza un filo di trucco ai suoi follower. Non si tratta di un’operazione di marketing ma di un momento molto difficile per la showgirl.

Infatti, Belen ha passato 48 ore infernali, facendo preoccupare non solo i suoi amici e parenti, ma anche i suoi fan.

L’imprenditrice ha deciso di mostrarsi così, al naturale, per dimostrare quanto queste ultime 48 ore l’abbiano provata fisicamente e svela i motivi della sua assenza dai social.

Belen Rodriguez: “Sono stata malissimo”

“Mi mostro così senza trucco, ora va di moda il ‘real’, mostrarsi nudi e crudi e più crudi di così non si può” annuncia la showgirl ai suoi follower.

Ma qual è stato il motivo della sua assenza dai social? “Ho avuto un’intossicazione, ho dormito per 48 ore. Mai stata così male… Le mie amiche erano disperate perché sono stata un giorno intero senza rispondere“.

Belen Rodriguez

Insomma, sono state proprio delle brutte giornate per Belen, e l’intossicazione è arrivata proprio nel momento meno opportuno. Infatti, solamente pochi giorni fa la showgirl aveva lanciato la sua nuova linea di make up.

Belen Rodriguez lancia una linea di make up

La Rodriguez è una grande imprenditrice, e dopo una serie di prodotti già lanciati, adesso ci prova con il make up. La linea si chiama Rebeya ed è stata lanciata con un video in cui lei stessa fa da colonna sonora.

Ma quando vedremo i suoi prodotti in azione? La showgirl ha annunciato nelle storie Instagram che, dopo aver mostrato il suo viso al naturale dopo due giorni complicati, avrebbe mostrato cosa possono fare i suoi prodotti per ridare vita al suo volto stanco e spossato.