In un’intervista intima a “Verissimo”, la celebre cantante Patty Pravo si apre sulla sua straordinaria carriera.

In occasione del suo recente compleanno, a Verissimo, Patty Pravo ha riflettuto sulla sua età e sul significato del tempo: “Io non ho mai contato gli anni, possono essere tantissimi o pochissimi (…) Per ora non ho età“. Questa visione si riflette anche nel modo in cui guarda al passato e al presente: “Io non ho mai fatto bilanci nella mia vita (…) la vita è un altalena, sennò diventa noiosa“.

La nota cantante ha sempre vissuto seguendo il suo istinto, un approccio che le ha permesso di sperimentare liberamente: “Non ho mai immaginato nulla, facevo quello che mi sentivo. Infatti, ho fatto tante cose diverse (…) ho fatto tutto“.

Verissimo, il racconto della carriera di Patty Pravo

Nonostante le luci della ribalta, la vita personale di Patty Pravo non è stata esente da difficoltà. La sua relazione con la madre Bruna, ad esempio, è stata complicata. “Ho scoperto una donna che intanto aveva passato una guerra, era giovanissima. (…) Veniva ai concerti, le piaceva tanto ‘Se perdo te’ e quella di Vasco. (…) Non avevamo niente da chiarire, ma da conoscersi“.

La nota artista è stata cresciuta dai nonni, un fatto che ha scoperto essere dovuto alle difficili circostanze della madre al momento della sua nascita: “Ho scoperto che ha avuto una vita molto dura (…) è stata malissimo quando mi ha partorito. Questo mi ha fatto rimanere da nonna.”

La solitudine è un altro tema importante per l’artista: “Mi piace stare sola, mi è sempre piaciuto“.

L’amore: il matrimonio con Riccardo Fogli

Patty Pravo si è sposata cinque volte, tra cui con Riccardo Fogli, ex membro dei Pooh. Riflettendo su quella relazione, ha commentato: “A me sarebbe piaciuto che rimanesse con i Pooh. Lui probabilmente voleva essere un solista e quindi ha deciso così (…) Stavamo molto bene insieme. Le cose finiscono, io non sono una ragazza fedelissima“.

Cosa prevede il futuro della nota artista? “Sto finendo un disco che mi interessa molto. Poi anche altri progetti che si vedranno di più in estate. Per me? Sogno tanta salute“

