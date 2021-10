A Vanzaghello, la posizione del parroco Don Armando sta facendo discutere la comunità.

Il parroco Don Armando è un ardito sostenitore dei no vax e no green pass. L’uomo continua ad arringare i suoi parrocchiani con prediche che non hanno nulla di “religioso”.

Don Armando infatti continua fare interventi negazionisti che stanno infastidendo i fedeli. Ha trasformato il pulpito della Chiesa in una sala comizi. L’uomo ha scritto un lungo intervento sul giornale parrocchiale Il Mantice in cui parla di “nuovo autoritarismo sanitario”.

La parrocchia di Vanzaghello benedice i “no Green Pass”, ma questo atteggiamento inizia a infastidire gli abitanti del comune. “Non c’è alcun supporto scientifico”, commentano alcuni cittadini sfidando le opinioni di Don Armando.

Il parrocco ora non risponde più neppure ai giornalisti “Sono solo degli sciacalli”, ha affermato senza mezzi termini.

Sul giornale parrocchiale Il Mantice, Don Armando aveva già firmato articoli dal taglio discutibile in cui afferma “L’Islam ormai ha la strada spianata”, e “La marcia del Texas verso la normalità”. Don Armando insomma sembra trovare stretto l’altare, vorrebbe calcare la strada della politica.