Paola & Chiara saranno le madrine del Roma Pride che si terrà il prossimo 10 giugno: porteranno i loro brani iconici tra cui Furore.

Il prossimo 10 giugno si terrà a Roma la manifestazione del Gay Pride. Quest’anno le madrine dell’evento saranno Paola & Chiara, che porteranno e canteranno i loro brani più iconici, tra cui Furore, il brano cantato a Sanremo 2023.

Paola & Chiara, madrine del Roma Pride

Da Sanremo al Pride. Paola & Chiara, che stanno conoscendo una nuova ondata di successo dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2023, saranno i volti del prossimo Roma Pride. Già nel lontano 2001 Paola Iezzi e Chiara Iezzi avevano partecipato in veste di madrine al Gay Pride, e nelle scorse ore hanno annunciato che saranno presenti anche quest’anno, il prossimo 10 giugno.

Il portavoce del Pride Roma 2023, Mario Colamarino, ha spiegato: “Già durante il Festival di Sanremo è stato forte il desiderio della comunità LGBTQIA+ di avere Paola & Chiara al nostro fianco al Roma Pride. Il loro talento e il loro glamour, abbinato ad un modello femminile di indipendenza, ne fanno le testimonial perfette”.

L’inno ufficiale del Pride sarà proprio Furore, brano con cui le due sorelle si sono presentate a Sanremo 2023, ma non mancheranno anche i loro brani più iconici come “Festivalbar” e “Vamos a Bailar“.

Paola & Chiara si erano già espresse sulla comunità LGBTQ+ in occasione del loro precedente Pride: “Sappiamo che la nostra musica piace molto alla comunità e siamo molto contente di questo. Noi speriamo che questa non sia semplicemente una festa, ma qualcosa di più importante. Ci auguriamo che possa abbattere le barriere sociali e far sentire la gente più aperta nei confronti degli altri”. L’augurio per quest’anno, ovviamente, rimane lo stesso.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG