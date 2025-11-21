Lavoro da sogno: ti pagano 34mila euro al mese per viaggiare nel Regno Unito, come candidarsi

Sognate di essere pagati per viaggiare nel Regno Unito? Il vostro desiderio diventa realtà: c’è ancora poco tempo per le candidature.

Se sognate di viaggiare per il Regno Unito, tra Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord e Galles, abbiamo l’offerta di lavoro che fa per voi. Ben 12 mesi in giro per l’UK, con trasporti, vitto e alloggi pagati, e in più riceverete pure un lauto stipendio: scopriamo come inoltrare la candidatura.

Pagati per viaggiare nel Regno Unito: un sogno? No, realtà

Viaggiare lavorando o lavorare viaggiando è il sogno di tutti, ma quasi nessuno riesce a realizzarlo. Adesso, però, c’è un’offerta di lavoro che potrebbe cambiare le cose, almeno per il fortunato o la fortunata Joy Seeker che verrà scelta da Holidaycottages.co.uk. La piattaforma ha pubblicato un annuncio molto, molto interessante, volto alla ricerca di un “cercatore di gioia”. In altre parole, una persona che sia disposta a viaggiare nel Regno Unito per 12 mesi, con trasporti, vitto e alloggio pagati.

Non solo, il Joy Seeker verrà anche stipendiato con un assegno da 30mila sterline, circa 34mila euro, quasi 3mila euro al mese. Un’offerta esplosiva, con tanto di contratto in regola, e con requisiti che quanti amano viaggiare hanno sicuramente: creare contenuti accattivanti, racconti di viaggio da postare sui social per ispirare altre persone a trovare la felicità nei luoghi che visitano.

La persona selezionata vestirà per un anno i panni di protagonista della campagna Happy Place e, come specificato dall’azienda, dovrà essere “un narratore sicuro di sé e appassionato della cultura locale, capace di creare contenuti coinvolgenti in diversi formati“.

Come presentare la domanda e quando scade

Tutti possono inviare la candidatura per essere pagati per viaggiare nel Regno Unito, ma solo una persona riuscirà a ottenere il posto di lavoro. Per inoltrare la domanda non bisogna fare altro che compilare il modulo online e allegare una presentazione scritta accompagnata da un breve video in cui si racconta il proprio “happy place”, ossia quel luogo che fa sentire davvero felici.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 20 gennaio 2026, mentre la partenza per il Regno Unito è prevista per febbraio. L’avventura in UK, è bene ribadirlo, durerà 12 mesi e prevede almeno 12 esperienze di viaggio diverse.