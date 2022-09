In un periodo storico caratterizzato dall’incertezza, sempre più persone sono alla ricerca di nuove idee per investire i propri soldi in sicurezza.

L’avvento d’internet ha creato molte più opportunità, spingendo gli individui a informarsi e a diventare esperti di tipologie d’investimenti prima riservati solo a un’élite di persone.

E’ in questo contesto che nasce l’idea di acquistare orologi di lusso.

Ma come funziona e cosa bisogna sapere prima di lanciarsi in questo nuovo settore?

Come funziona il mondo degli orologi di lusso

Quando si parla di orologi di lusso, ci si riferisce a modelli che valgono migliaia di euro.

Il mercato dei segnatempo luxury è in continuo movimento, sia perché le case produttrici creano sempre nuovi modelli, sia perché i collezionisti vogliono accaparrarsi qualche pezzo interessante.

Avviene così che chi vuole guadagnare mette in vendita un segnatempo, e chi è interessato ad ampliare la propria collezione lo compra. Il valore di un orologio è legato ai materiali con cui è realizzato, al numero di esemplari presenti sul mercato, alle sue caratteristiche (dimensioni quadrante, movimento, funzioni) e alla sua storia.

Vorresti investire in questo campo?

Quali orologi non perdono valore nel tempo?

Se non sei un esperto di questo settore, è meglio iniziare con calma. Ti suggerisco di puntare a case produttrici rinomate e a modelli conosciuti. Probabilmente il tuo margine di guadagno sarà basso, ma avrai la certezza di non perdere il tuo capitale.

I 3 Brand di orologi di lusso più famosi

Rolex. Un marchio nato nel 1915, che continua a riscuotere successo. Tra i modelli prodotti da questa casa produttrice ve ne sono alcuni molto celebri come il Rolex Paul Newman.

Patek Philippe. L’azienda viene fondata nel lontano 1851 e nel 1868 realizza il primo orologio da polso svizzero per la Contessa d’Ungheria. Gli orologi di questo brand sono dei veri capolavori d’arte.

Audemars Piguet. Società svizzera che inizia a produrre orologi di lusso nel 1875. I suoi pezzi sono raffinati, eleganti e dotati di meccanismi complicati.

Se vuoi sapere quali sono i modelli più amati dai collezionisti

Investire in orologi di lusso è sicuro?

La risposta è si. Gli orologi di lusso difficilmente perdono valore.

Negli ultimi anni la possibilità di guadagno è aumentata. L’avvento di internet e dei social ha ampliato l’attenzione verso questo mercato, portando a una maggiore richiesta di orologi di lusso e di conseguenza un aumento del prezzo degli stessi.

Tuttavia, prima di investire, per fare scelte vincenti, bisogna prendersi un po’ di tempo per studiare l’argomento. Non tutti gli orologi acquistano lo stesso valore nel tempo, e come in tutti i settori esistono investimenti più sicuri e altri più rischiosi.

Quali sono i rischi di investire in orologi di lusso?

I pericoli maggiori sono legati alla presenza di prezzi contraffatti o rubati. Il brand più a rischio di contraffazione sembra essere Rolex. Le più famose testate giornalistiche più volte hanno riportano titoli simili a questo: ‘Scopre traffico Rolex falsi, 3 denunce’.

Si può facilmente evitare questo problema affidandosi a rivenditori autorizzati.

Investire in orologi di lusso nel 2022 è una scelta alternativa e non banale. I rischi sono contenuti e si ha sempre a disposizione un oggetto di valore, che può tornare utile nel momento in cui si ha bisogno di denaro.

L’unico suggerimento per non avere delusi è di non fare il passo più lungo della gamba.

Iniziare studiando il mercato, guardando quali sono i prezzi degli orologi venduti alle aste, leggendo libri e articoli sull’argomento.

Solo quando si è pronti rivolgersi a negozi o siti affidabili.

