Omicidio a Montepalma: la donna era appena uscita dal panificio nel quale lavorava, quando è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco.

Omicidio in strada: Giovanna Cantarero ha lasciato il panificio presso il quale lavorava, dopo aver svolto il proprio turno quando, all’uscita, è stata uccisa con diversi colpi di pistola. La donna di Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese, lascia una bambina di due anni.

Omicidio in strada: muore la 27enne Giovanna Cantarero

Giovanna Cantarero, 27 anni, è stata uccisa a Montepalma, a Catania. La donna è stata raggiunta da diversi colpi di pistola, all’uscita dal panificio presso il quale lavorava.

I carabinieri sono giunti sul posto: per la donna non c’è stato nulla da fare. Gli agenti hanno avviato le indagini per individuare il colpevole e capire il movente del delitto.

La donna lascia una bambina di due anni

Sul posto, sono giunti subito amici e familiari straziati dal dolore. La 27enne, infatti, stava per rincasare, dopo aver lavorato al panificio-pasticceria sito in via Alberto Nobel, quando è stata colpita dal suo assassino che le ha sparato contro diversi proiettili, uno di questo risultatole fatale. La giovane madre lascia una bambina di quasi due anni.

