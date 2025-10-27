Occhiaie di Carl Brave, il significato: “Chi ha toccato il fondo può solo salì”

Occhiaie di Carl Brave è una canzone estremamente potente, che evidenzia l’indifferenza generale di cui tutti noi siamo carnefici e vittime.

Carl Brave torna dai fan con una canzone estremamente malinconica, che però invita gli ascoltatori a una profonda riflessione: l’indifferenza che quasi tutti nutrono nei confronti degli “invisibili”. Non a caso, si intitola Occhiaie, le stesse che sono perennemente impresse sul volto di coloro che non hanno più aspettative. Scopriamo il significato e il testo.

Occhiaie di Carl Brave: il significato della canzone

Uscito venerdì 24 ottobre 2025, Occhiaie di Carl Brave racconta di fragilità a cui tutti, forse, dovremmo prestare più attenzione. La canzone è dedicata a quelle persone che vivono ai margini della società e non hanno un tetto sopra la testa, i cosiddetti invisibili. Il significato è potente perché fin dalle prime strofe ci mette davanti all’indifferenza, grande male del nostro tempo.

“Facce segnate dal freddo

da tristezze passate

imprigionate da un mondo

come coperto di grate“.

Alcuni sono diventati senzatetto per scelta, altri perché non hanno avuto scelta. Ognuno di loro, però, ha un volto malinconico, solcato da pensieri che solo chi vive per strada, senza più aspettative, conosce bene.

“Certa gente è trasparente per altra gente

poi si spegne sotto il naso continuamente

stanno in mezzo ma non li noti come comparse

anime al vento, aquiloni sopra un incendio“.

Sorrisi vuoti, che pure quando sembrano spontanei non sono mai tali fino in fondo. Seppur estremamente malinconica, Occhiaie termina con un messaggio di speranza: “Chi ha toccato il fondo può solo salì“. Carl Brave ha descritto così la canzone: “Parla di strada, di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili, perché forse c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia“.

Ecco il video di Occhiaie di Carl Brave:

Occhiaie di Carl Brave: il testo della canzone

Notte fonde notte scura

nelle occhiaie della luna

occhiaie occhiaie occhiaie…

Continua per il testo integrale