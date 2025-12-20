Sta comparendo sulle strade europee un segnale con un rombo bianco che predispone un cambiamento nella mobilità e nelle regole di circolazione.

Negli ultimi mesi, chi viaggia spesso in auto potrebbe aver notato un segnale stradale strano, che, nei fatti, ha attirato già l’attenzione di diversi automobilisti. Si tratta di un cartello stradale con il rombo bianco. Al momento il segnale non è ufficialmente presente sulle strade italiane, ma la sua diffusione in altri Paesi lascia intendere che l’arrivo sia solo una questione di tempo.

Cartello stradale con il rombo avvistato sulle strade

Il cartello è stato avvistato in Francia, Germania e Spagna, mentre negli Stati Uniti rappresenta già un segnale utilizzato da diverso tempo. In Europa, alcune città francesi hanno avviato progetti sperimentali per testarne l’efficacia, suscitando curiosità ma anche perplessità tra gli automobilisti.

Autostrada

Il simbolo del rombo bianco indica corsie e tratti stradali riservati al carpooling, ovvero alla condivisione dell’auto privata tra più persone che devono percorrere lo stesso tragitto. Questo sistema consente di dividere le spese di carburante e pedaggi, riducendo – al tempo stesso – il numero complessivo di veicoli in circolazione.

Carpooling, pratica già molto diffusa in Francia

In alcune zone della Francia, come nei pressi del tunnel di Fourvière a Lione e lungo le autostrade M6 e M7, il carpooling risulta già piuttosto diffuso.

Proprio per questo motivo le autorità locali hanno deciso di creare corsie dedicate, al fine di rendere più scorrevoli gli spostamenti per chi sceglie questa modalità di viaggio. I primi riscontri hanno spinto a valutare l’attuazione del progetto anche in altre città francesi, tra cui possiamo menzionare Nantes, Rennes e Marsiglia.

Chi viene sorpreso a percorrere le corsie di carpooling senza averne diritto può incorrere in una sanzione che arriva fino a 135 euro. Attualmente, tuttavia, i controlli sono attuati solo tramite le pattuglie, poiché non è ancora attivo un sistema automatico di verifica.