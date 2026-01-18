Non avere paura di Tommaso Paradiso, il significato: “Mi prenderò cura io di te”

Qual è il significato di Non avere paura di Tommaso Paradiso? La canzone è la colonna sonora della seconda stagione della serie tv Baby.

Non avere paura è la prima canzone da solista con cui Tommaso Paradiso si è fatto conoscere, o meglio riconoscere dai fan. Un brano intenso, non a caso scelto per la colonna sonora della serie tv Baby: scopriamo il significato e il testo.

Non avere paura di Tommaso Paradiso: il significato

Dopo la separazione dai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per una carriera da solista con la canzone Non avere paura. Prodotto da Dardust, all’anagrafe Dario Faini, il brano racconta le emozioni che solo una storia d’amore può avere. Il significato si coglie fin dalle prime note: l’importanza di prendersi cura dell’altro, sempre e comunque.

“Sento una musica

Ogni volta che ti sto accanto

Quando ti perdo e poi ci ripenso

Come se fosse la fine del mondo“.

E’ difficile affidare il proprio cuore a una persona, la paura di farsi male è tanta. Tuttavia, per vivere grandi emozioni bisogna necessariamente compiere un salto nel vuoto.

“No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il ​​cuore in gola“.

Le relazioni non sono tutte uguali, ma quando si ha accanto una persona che dice “mi prenderò cura io di te” e lo fa veramente, allora quello è vero amore. La paura resta, ma basta un abbraccio per credere al lieto fine. Tommaso Paradiso ha descritto così la canzone: “Racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e di prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli“.

Ecco il video di Non avere paura di Tommaso Paradiso:

Non avere paura di Tommaso Paradiso: il testo della canzone

Se mi guardi così, se mi sfiori così

Se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh

Non finirà bene…

Continua per il testo integrale