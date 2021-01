Nicole Grimaudo è diventata mamma bis. Dopo la nascita del primogenito Pietro, avvenuta nel 2014, è arrivato un altro maschietto.

Nicole Grimaudo è diventata mamma bis. L’attrice e il marito Francesco hanno accolto in famiglia il secondo pargolo. A rendere pubblica la lieta novella è il settimanale Diva e Donna, che ha pizzicato la famiglia mentre usciva da una nota clinica romana. Da sempre molto riservati, i due non hanno dato ufficialmente l’annuncio della nascita, ma gli scatti sono chiari. Dopo la nascita del piccolo Pietro, avvenuta il 21 marzo del 2014, Nicole e Francesco sono diventati genitori di un altro bel maschietto.

Nicole Grimaudo mamma: il nome è top secret

Altro fiocco azzurro per Nicole Grimaudo. Molto gelosa della sua vita privata, l’attrice aveva rivelato di essere in dolce attesa a Ballando con le Stelle. Ad oggi, sappiamo che il pargolo è venuto alla luce grazie alla paparazzata del settimanale Diva e Donna. Al momento, quindi, non conosciamo ancora il nome che i coniugi hanno scelto per il bimbo.

Considerando che il primogenito si chiama Pietro, immaginiamo che anche per il secondo pargolo abbiano scelto un nome classico. I due piccioncini sono marito e moglie dal 2013, ma hanno sempre preferito tenere la loro vita familiare lontano dai riflettori.

Nicole e Francesco: una vita lontano dai riflettori

Mentre per quel che riguarda il curriculum dell’interprete siciliana siamo molto informati, la vita privata resta avvolta da un grande riserbo. Sappiamo che Nicole Grimaudo e Francesco sono entrambi di Caltagirone, in provincia di Catania, e si conoscono da quando erano ancora ragazzini. Si sono rincontrati casualmente al matrimonio di un’amica e da quel momento non si sono più lasciati. Attualmente vivono a Roma, dove lei continua ad occuparsi della sua carriera e lui svolge la professione di giornalista.

Nata a Non è la Rai, la Grimaudo è poi riuscita ad affermarsi come attrice. Dopo la prima parte nella miniserie Sorellina e il principe del sogno di Lamberto Bava, ha preso parte a diverse pellicole degne di nota. Nel suo curriculum ci sono sia fiction che film: L’ispettore Coliandro, R.I.S. – Delitti imperfetti, Nero a Metà, Gli orologi del diavolo, Ferdinando e Carolina di Lina Wertmuller, Perdutoamor di Franco Battiato, Mine vaganti e Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek, Baaria di Giuseppe Tornatore e Le leggi del desiderio di Silvio Muccino.