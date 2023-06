Natalia Paragoni ha aggiornato i suoi fan sui social ora che manca sempre meno alla nascita della sua prima figlia.

Molto presto Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno genitori per la prima volta e, attraverso i social, la stessa influencer ha aggiornato i fan sulle sue condizioni ora che la sua gravidanza è ormai agli sgoccioli.

“Carciofina non ci sta più. Andrea lo vedo sempre meno”, ha confessato Natalia mostrando il suo pancione ai fan dei social.

Natalia Paragoni: la fine della gravidanza

Attraverso le sue stories via social Natalia Paragoni ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni ora che sta per diventare madre della sua prima figlia.

“Non ci siamo ancora resi conto che manca poco per la nostra Carciofina. (…) Domani direzione Milano per 24 ore, rivedrò Andrea poi di nuovo domenica. Gli ho chiesto il planning di tutte le sue serate, vorrei essere aggiornata se ha almeno due giorni liberi per andare da qualche parte. Almeno nel mese di luglio, perché ad agosto penso di stare dai miei che a Milano fa caldissimo. Penso che questa sarà la mia estate”, ha confessato sconsolata l’influencer che, nei mesi scorsi, non ha mancato di aggiornare i fan sulle sue condizioni e sulle paure vissute all’inizio della gravidanza.

“I primi mesi sono stati brutti a livello fisico e mentale, poi dopo il settimo e ottavo mese cambia tutto. Ma al nono mese non ne puoi più e non vedi l’ora di abbracciare tuo figlio. Carciofina non ci sta più, non ha più spazio e mi tira dei calci davvero simpatici, la sera si sveglia e anche quando mangio cose fredde e zuccherate. Cerco di mangiare leggero perché inizio ad avere l’affanno”, ha ammesso l’influencer per la gioia dei fan, impazienti di saperne sempre di più sulla nascita di sua figlia.

