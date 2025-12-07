Natale 2025, le 10 mete imperdibili tra Italia ed Europa

Dalle luminarie delle capitali europee ai borghi italiani, il Natale 2025 è l’occasione perfetta per scoprire mete ricche di atmosfera e cultura.

L’arrivo delle festività accende ogni anno il desiderio di partire alla scoperta di luoghi capaci di raccontare il Natale attraverso tradizioni, mercatini e scenografie urbane. Le mete italiane ed europee selezionate per il 2025 spaziano dall’artigianato alle installazioni luminose più spettacolari, offrendo percorsi differenti ma uniti da un comune denominatore: la capacità di trasformare l’inverno in un’esperienza da vivere all’aperto. Ecco le mete per il Natale 2025 da non perdere.

La magia in Italia: tra presepi, mercatini e città che si accendono

Chi sceglie di restare nel nostro Paese è accolto da atmosfere che celebrano la tradizione. Napoli, con la sua storica Fiera del Presepe e dei Pastori, dimostra ancora una volta quanto il cuore della festa batta in Via San Gregorio Armeno, dove gli artigiani trasformano le botteghe in laboratori viventi.

Le vetrine traboccano di miniature e figure che, come riferiscono da sempre gli artigiani del quartiere, custodiscono un sapere tramandato da generazioni e capace di attrarre curiosi da tutto il mondo.

albero di natale addobbato luci

A Bolzano, il Natale assume i toni caldi degli chalet in legno che popolano Piazza Walther, luogo che nelle settimane della festa, si riempie di profumi di cannella, manufatti alpini e luci che accompagnano i visitatori tra le vie del centro storico. A Matera, invece, il Presepe Vivente si snoda tra i Sassi lungo un percorso che valorizza la scenografia naturale della città.

Capitali, tradizioni e paesaggi natalizi

Chi desidera spingersi oltre confine, può volare a Las Palmas de Gran Canaria dove è possibile ammirare il presepe di sabbia, opera monumentale realizzata ogni anno dai migliori scultori internazionali su una spiaggia affacciata sull’oceano.

Parigi, dal canto suo, ha già inaugurato le luminarie che avvolgono gli Champs-Élysées, vetrine e palazzi in un’atmosfera che la città considera simbolo della propria identità natalizia.

Passiamo, poi, a Salisburgo che accoglie i visitatori con un percorso che intreccia storia, musica e tradizioni alpine, mentre Zurigo moltiplica i suoi mercatini tra la Stazione Centrale e le piazze del centro, creando un intreccio di luci e profumi.

Londra mette a disposizione Winter Wonderland e le scenografie ispirate al mondo di Harry Potter, mentre Vienna propone i suoi mercatini più eleganti, dove l’artigianato diventa protagonista e le piazze storiche si trasformano in salotti all’aperto.